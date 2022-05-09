Seda Çavuşoğlu: Bohem
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Özgünlüğü ve özgürlüğü temsil eden bohem tarzı, geçen yıllara rağmen hayatlarda kalmaya devam ediyor. Ruhunda bir parça özgürlük taşıyanların gardıroplarında olması gereken seçkileri sizler için derledik…
Özgünlüğü ve özgürlüğü temsil eden bohem tarzı, geçen yıllara rağmen hayatlarda kalmaya devam ediyor. Ruhunda bir parça özgürlük taşıyanların gardıroplarında olması gereken seçkileri sizler için derledik…
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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