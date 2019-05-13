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Rahatlığı Merkezine Alan Dış Mekan Tasarımları

Rahatlığı Merkezine Alan Dış Mekan Tasarımları
Rahatlığı Merkezine Alan Dış Mekan Tasarımları
Rahatlığı Merkezine Alan Dış Mekan Tasarımları
Rahatlığı Merkezine Alan Dış Mekan Tasarımları
Rahatlığı Merkezine Alan Dış Mekan Tasarımları
Rahatlığı Merkezine Alan Dış Mekan Tasarımları
Rahatlığı Merkezine Alan Dış Mekan Tasarımları
Rahatlığı Merkezine Alan Dış Mekan Tasarımları
Rahatlığı Merkezine Alan Dış Mekan Tasarımları
Yazarlar

Rahatlığı Merkezine Alan Dış Mekan Tasarımları

yazan:
76
Okuma süresi 3 dakika

Açık havaya taşınma vakti! Havada dolaşan yüksek enerji, dışarıda geçirilen zamanın çoğalmasıyla paralel gidiyor. Sem Collections, ev yaşamına baharla birlikte taze nefesler katacak ve her metrekarede daha dinç, daha keyifli ve daha sıcakkanlı hissettirecek tasarımlarla yeni sezona “Merhaba!” diyor.

Güneşin sıcak yüzünü göstermesiyle dış mekanlarda geçirdiğimiz zaman uzadı. Kasvetli ve soğuk kış aylarının ardından, tıpkı sizin gibi evinizin de canlanmaya ve yenilenmeye ihtiyacı var. Evin perdelerini pencereden alıp bahçe duvarına taşıdığınızı hayal edin. İzin verin bahçeniz dışarıda kalmasın, evin bir parçası haline gelsin. Doğayla iletişim halinde olmanın faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. 2019 trendlerine baktığımızda açık hava yaşam alanlarının dekorasyonu her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Açık hava alanlarına yönelik mobilyaların iç mekanlardaki tasarımlardan tek farkı; hava koşullarına uygun materyal ve tekstillerden oluşan kostümlerini giymeleri, sahnelerini ise açık havaya taşımaları. Ortaya çıkan dekorlarda ise bir taraftan iç mekanları kasıp kavuran retro stilin yansımalarına, diğer taraftan da bu değerli gezegenin bizim yardımımıza ihtiyacı olduğunun bilincinde olan birçok firmanın çevreye zarar vermeden ürettiği harika tasarımlara rastlıyoruz.

Konformist detaylarıyla yeşilin ortasında yıldızı parlayan lüks mobilya üreticisi Manutti, bahçelerde keyif rüzgarları estirmeye hazırlanıyor. Şık ve konforlu tasarımları ile sizleri huzurlu bir yaşam biçimine davet ediyor. Minimalist çizgiler, geometrik örgü desenleri ve natürel renklerden oluşan ürünleriyle dekorasyonda farklılık yaratmak isteyenler için pek çok alternatif sunan Manutti’nin bahçe, teras, mutfak, havuz başı gibi pek çok mekanda kullanabileceğiniz ürünleri mevcut. Doğaya dönme arzusunda olanlara gerekli ilhamı veriyor.

Dayanıklılık ve estetikten ödün vermeyen tasarımlarıyla açık havada tüm koşullara kolaylıkla uyum sağlayabilen koleksiyonları, ergonomik yapısıyla da ön plana çıkıyor. Tik, sentetik rattan ve alüminyumu profesyonel işçilikle harmanlayan marka; biçim, renk, derinlik gibi detayları takipçilerinin tercihlerine uygun şekilde kurguluyor. Bahçenizin en güzel köşesine yakışacak oturma gruplarından, uzun yemek sohbetlerine eşlik edecek yemek masalarına, güneşin tadını çıkartacağınız şezlonglardan yumuşak bir rüzgar eşliğinde kendinizi bırakacağınız puflara geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Yalın formları ve sakinleştirici renk skalası, dış mekanların dinginlik ihtiyacını da karşılıyor. Tamamlayıcı aksesuarlarıyla açık hava için aradığınız her şeyi aynı çatı altında bulabilmenize olanak tanıyor.

Evlerin dış dünyaya açılan kapısı balkonlar, gökyüzüne dokunan teraslar, doğadaki keyif köşeleri dekoratif bahçeler ve tatili ayağınıza kadar getiren havuzlu alanlar için erken hazırlık vakti, keşfetmeniz gereken tasarımlar var!

 

Ozan Ekşi

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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