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Plaj makyajı

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Plaj makyajı

yazan:
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Okuma süresi 3 dakika

Sıcak havalarla birlikte güneşin enerjisi bizi kendine çekmeye başladı. Yazın verdiği canlılık, hayatımızla birlikte makyajımıza da yansıyor. Sahillerde pürüzsüz bir görünüm elde etmeniz için adeta yokmuş gibi, sizi harika gösterecek makyaj uygulamalarının püf noktalarına gelin birlikte bir göz atalım…

 

Plaja giderken abartılı makyajdan kaçınmalısınız. Doğal güzelliğinizi ortaya çıkaracak ufak dokunuşlarla, doğru ürünleri minimum şekilde uygulayarak, yok gibi görünen bir ten makyajıyla güne başlangıç yapabilirsiniz.

 

Cilde nem ve koruma

Makyajınızı uygulamadan önce mutlaka güneş koruyucu içeren ürünler tercih etmelisiniz. Güzel bir cilde yapılacak en iyi yatırımın, güneşin zararlı ışınlarından korumaktan geçtiğini unutmayın. Fondötenin altına uygulayacağınız yüksek faktörlü güneş kremi yağlı veya suya dayanıklı değilse, makyajınız da aynı doğrultuda kalıcı olmaz ve akar. Bu yüzden fondötenin altına mutlaka suya dayanıklı bir güneş kremi kullanmalısınız.

Plaj makyajında ince yapılı fondöten, bb krem veya renkli güneş koruyucuların daha etkili olduğunu unutmayın! Yaz aylarında yoğun ten makyajı yerine doğal ve sade görünümler tercih ederek, hem cildinizi daha mutlu edebilir, hem de daha genç ve enerjik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Güneş lekeleriyle savaşmak ve koyulaşmalarını engellemek için ise leke görünümünü azaltmak adına ince yapılı ve güneş korumalı “waterproof pate” kremleri kullanmak ideal olacaktır.

Her zaman ve her yerde en güzel görünen cildin, en nemli cilt olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın! Yazın cildimiz su kaybettiği için bol su tüketmelisiniz ve cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz.

 

Yanaklara renk ve bronzluk

Yanaklarınıza renk katmak için krem  formdaki allıkları ve bronzlaştırıcıları tercih edebilirsiniz. Böylece canlı ve ışıltılı görünmesini garantilemiş olursunuz.

 

Gözlerde doğal tonlar

Plajda göz makyajı yapmayı tercih edenlerdenseniz, ürünlerinizi mutlaka suya dayanıklı seçmelisiniz. Gün boyu kalıcılık sağlayacak doğal tonlarda bir krem far, kirpik dibine akmayan bir kalem ve suya dayanıklı maskara kurtarıcınız olacaktır.

Göz makyajının en önemli kısımlarından biri de kaşlardır. Suya dayanıklı bir kaş kalemi ile boşlukları doldurup, kaş jeli ile yukarıya doğru tarayarak, kaşlarınızı sabitleyebilirsiniz.

 

Dudaklarda parlaklık

Dudaklarınızı nemlendirerek, doğallığı yakalamak için ruj seçiminizi dudak renginize yakın tonlardan yana kullanabilirsiniz.

 

Kalıcı makyaj

Plajda kalıcı olarak bilinen birçok markanın ürünlerinin de bazı tenlerde akabildiğini, bu nedenle makyajın şart olduğunu düşündüğünüz noktada doğru bir güzellik merkezinde, iyi bir kalıcı makyaj yapılabileceğini de aklınızda bulundurun.

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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