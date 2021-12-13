Özgüvenli Kadınların Formülleri

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Güçlü toplumlar, güçlü kadınlar tarafından inşa edilirler. Dolayısıyla; bir toplum kadınlarına ne kadar yatırım yaparsa, aynı oranda gelişim sağlayacaktır. Kadınların özgüvenli olması; iş hayatında yaratıcı yönlerini ortaya koyabilmeleri açısından da son derece önemlidir. Bu ay ki yazımda sizlere, özgüvenli kadınların kariyer basamaklarını çıkarken uyguladıkları formülleri maddeler halinde iletiyorum…

Asla mağduru oynamazlar

Gerek iş hayatında gerekse günlük hayatımızın merkezinde yer alan sosyal ilişkilerimizde “Mağduru oynamak” diye adlandırılan taktik bazı insanlar tarafından yaygın olarak kullanılır. Bir örnek ile açıklamam gerekirse; patronu tarafından bir hışımla odasına çağırılan müdürün daha odaya girer girmez, patronunun lafa girmesine fırsat vermeden “Kusura bakmayın efendim biraz geç kaldım. Ben babamın cenazesinden geliyorum… Dün sabah kendisini kaybettik.” dediğini düşünelim. Patronu onu işten çıkarmaya kesin karar vermiş olsa bile cenazeden gelen insanı kovmayı kendine yakıştıramaz. Kısacası, müdürün mağduriyeti patronun öfkesine galip gelir. İşte bu ve benzeri yöntemlere “Mağdur edebiyatı” diyoruz. “Ben zor durumdayım” algısı yaratarak iş hayatında çok yüksek kademelere gelmiş insanların sayısı hiç de az değildir. Dolayısıyla; bu etkili yöntemi asla kullanmayan bir iş kadınının, son derece özgüvenli bir kadın olduğunu hemen söyleyebiliriz. Özgüvenli kadınlar, aldıkları kararların neticesi ne olursa olsun arkasında durmayı bilirler. Hata yaptıkları zaman bunun sorumluluğunu alacak cesarete sahip olduklarını gösterirler. Özgüvenli iş kadınları zorlu iş hayatında bahanelere sığınmazlar ve yaptıkları hatalardan çok ciddi dersler çıkarmak suretiyle; kendilerini bir sonraki adıma hazırlarlar.

Duygularını çok iyi yönetirler

Kariyer yolculuğunda gayet doğru adımlar atan bazı iş kadınlarının, duygularını yönetme konusunda kimi zaman sorunlar yaşadıklarını gözlemliyorum. Yaptığımız proje çalışmalarında bu noktada enteresan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Kadınların yaratıcı ve daha üretken olmalarının sebebi duygularıdır. Öte yandan iş hayatında, duyguların belirli koşullarda tamamen devre dışı bırakılması gerekir. Dolayısıyla; duyguların yönetimi ve yeri geldiği zaman göz ardı edilmesi konusunda; özgüvenli kadınların öne çıktıklarını söyleyebiliriz. Mantık odaklı bir bakış açısıyla çalışma hayatlarına devam ederler. Bu yöntemle birlikte çalıştıkları erkeklerden daha üretken olabilirler; çünkü bir kadın duygularını iyi yönetebildiği ölçüde iş hayatında rakipsiz ve durdurulamaz olacaktır.

Girişimci olmaktan keyif alırlar

İş hayatında insanları ikiye ayırabiliriz; risk almayı sevenler ve asla sevmeyenler… Özgüvenli bir iş kadını için iş hayatında risk almak, oyunun bir parçası gibidir. Yeni girişimlerde bulunurken risk faktörünü bir kenara bırakıp, ortaya koyduğu yeni stratejilerden keyif almasını bilir. Hatta risk ne kadar büyük olursa; o kadar büyük bir iş başaracak olmanın heyecanını hisseder. “Hiçbir plan, planlandığı gibi gitmez.” diye güzel bir söz vardır. İş hayatında her zaman bazı aksaklıklar olacaktır. Bu nedenle; işlerin istediği gibi gitmemesi halinde özgüvenli bir iş kadını, hemen B planı yapabilecek güce sahip olduğunun farkındadır. Bu farkındalık hissi; adım atarken daha seri hareket etmesini sağlar ve asla arkasına bakmadan ve tedirginlik yaşamadan yoluna devam eder.

Kendi yenilemek yinelemekten iyidir

Dünyaca ünlü bir kozmetik markasının İtalya Torino’da bulunan ofisinde iki sene çalıştım. 2008 yılında oradan ayrılırken, genç yaşımda çok fazla iş deneyimi edinmiş olduğumu biliyordum; çünkü ofisimde kadın müdürlerle çalışma şansım olmuştu. Birlikte çalıştığımız müdürüm Anabella ile kritik bir toplantı öncesi sohbet ediyorduk. Kendisine neden daha önce başarılı olmuş bir projeyi bu toplantıda gündeme getirmek istemediğini sorduğumda; bana “Biz orada başarılı olduk ama şimdi masaya yeni projeler koymanın vakti geldi; çünkü kendimizi yenilemek, yinelemekten iyidir.” yanıtını vermişti. Bu cevabını asla unutmuyorum, bende büyük bir farkındalık yaratmıştı. Özgüvenli bir iş kadını için eski başarılarından bahsetmek zaman kaybı olacaktır; çünkü o her zaman iş hayatında yeni keşifler ve yeni başarılar peşindedir. Ofiste özgüvenli bir iş kadınıyla birlikte çalışmak, yaratıcılığını gözlemlemek; bu özellikleri kendi hayatında uygulamak isteyen erkekler için büyük bir şans anlamına gelir. Bunu söylerken elbette öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık erkeklerden bahsediyorum.

Şimdiden herkese sağlıkla ve başarıyla dolu bir yeni yıl diliyorum. Umarım kalpten istediğimiz her şeyin gerçekleştiği bir yeni yıla giriş yaparız. Görüşmek üzere…