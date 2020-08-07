Oldukça Şık Yeterince Konforlu

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Yazar: Barış Küpçü

Forest Polikliniği için yarattığımız konsept, titizlikle sürdürdüğümüz uygulama aşaması sona erdiğinde, hem çözüm ortaklarımızın hem kullanıcı konumundaki kurum danışanlarının hem de bizlerin hayran kaldığı, hepimizi mutlu eden bir eser oldu…

Tıp camiasının bir hayli ünlü ismiyle bir araya geldiğim bu sağlık kurumunda, Op. Dr. Oğuz Kılıç’ın bizden istediği şey öncelikle hasta konforu iken, biz de daha neler katabiliriz diye bir arayışa girdik.

Uzm. Dr. Vildan Temel gibi sektörün tanınmış doktorlarının bulunduğu bu sağlık kurumunda gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucu anladık ki, hedef oldukça büyük ve bu yüzden de bizimle çözüm ortağı olmuşlar.

Konforu ve şıklığı birleştirmemiz gerekiyordu, fakat bunu yaparken fonksiyonellikten de uzaklaşmamak bizim için oldukça önemliydi. Move İç Mimarlık olarak bu projedeki hedefimiz bir sağlık kuruluşunun çizgisinden çıkmamak, ama sıradanlığa da kapılmamaktı.

Sıradan olmamak için aldığımız en büyük önlem tonlamamız oldu. Alışılagelmiş beyaz hakimiyetine son verdik! Koyu, fakat doğru renklerle tasarımımızın ana odağını bulduktan sonra eklemelerimize başladık.

Forest kelimesinin anlamı olan “orman”ı bir konsept olarak işlemeli ve henüz hasta ayağını mekandan içeriye attığı anda markaya, doğru anlamı yüklemeliydi. Hasta karşılama bankosunun önünde uzun bir uğraş ve yetkinlik kullanmamızın sonucunda zemine gömülü, oldukça güzel ışıklandırılmış küçük bir iç bahçemiz mevcuttu artık. Böylece markanın anlamı ile ilgili endişemizi de gidermiş olduk.

Diğer bir isteğimiz şık olmasını sağlamaktı, ancak asıl temadan da uzaklaşmamak gerekiyordu. Öncelikle kullanıcıları yormamak adına organik bir tavan kullanmanın daha uygun olacağını düşündük. Sonrasında ise beğendiğimiz bu konsepti sağlıkla da birleştirerek bir adım daha ileri taşıdık ve böylece dekorumuza özgün bir anlam yükledik: “İnsan sağlığı inişli ve çıkışlı, bu yüzden buradasınız.” Ve düşüncemizi ışık havuzumuzla da destekledik. Bu dekoru üç kademeli yapmamızın sebebi de “Genç, orta yaş veya yaşlı olmanız fark etmez.” mesajını verebilmekti.

Kurumun sahibi Op. Dr. Oğuz Kılıç’ın bizden istediği en önemli şey konforun sağlanmasıydı. Hiçbir hasta, beklerken, birbirinden rahatsız olmamalı ve bu sırada konforları da en iyi şekilde sağlanmalıydı. Bunun için en önemli konu doğru yerleşim planıydı. Doğru yerleşim planını yaptıktan sonra geriye sadece tasarım ve üretmek kalmıştı. Güçlü üretim parkurumuz ile inovasyon kabiliyetimiz birleşince harikulade bir oturum düzeni ve ağırlama üniteleri kazandırabildik. Ağırlama ünitelerinin tam ortasına da yine küçük bir iç bahçe yerleştirerek girişte yaptığımız, markanın anlamını yüklenen hamlemizi sürdürmüş olduk.

Aydınlatma konusunda da rahatlatıcı ve doğru ışık kullanımı önemliydi. Gözü fazla yormayan, fakat mekanı karanlıkta bırakmayacak bir efekt seçtik. Galeri boşluğuna yerleştirdiğimiz büyük ve organik formlu aydınlatmamızla hareketimizi sonlandırmış olduk.

Sonuç, takdir edilen bir çalışma… Tüm hastalar mutlu, doktorlarımız kendi mekanlarına hayran ve bizler Move İç Mimarlık ailesi ise en mutlu…

Sizlere hikayenin tümünü anlatmak isterdim, fakat bunun için bana ayrılan bölüm yetmeyecektir. Bu güzel sağlık kuruluşuna yolunuz düşerse daha ayrıntılı incelemenizi tavsiye ederim.