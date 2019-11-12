Ödem Problemine Veda Edin

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Birçoğumuz ödem problemi yaşıyoruz. Ödeme çok fazla durum sebep olmuş olabilir. Tatilde artan alkol tüketimi, hazır ve hızlı üretilen sağlıksız gıdalara yönelim, hareketsizlik, su tüketiminin azalıp tuz tüketiminin artması, gerçekleştirdiğiniz uçak seyahati ve kadınların özel günleri bu duruma sebep olmuş olabilir. Çoğu zaman yanılıp kilo aldığınızı zannedebiliriz. Vücuttaki su birikimi olan ödem eğer özel bir hastalıktan ya da kullandığınız bir ilaçtan kaynaklanmıyorsa sebepleri bunlar olabilir.

Vücudumuz nasıl yağ ve şekeri depoluyorsa suyu da depolayabilir. Bu da bize ödem sorunu olarak geri döner. Peki bu can sıkıcı ödemden nasıl kurtulabiliriz?

Daha fazla su tüketin.

Tuz tüketimini azaltın.

Gluten tüketimini azaltın.

Daha fazla lifli gıda tüketin.

Rezene, anason, zencefil, maydanoza, ekinezya gibi bitki çayları tüketin.

Yeterince uyuyun.

Düzenli egzersiz yapın.

Probiyotiklerden yararlanın. Kefir, kombucha içerek, doğal ev yapımı yoğurt tüketerek veya hap olarak probiyotiklerden yararlanabilirsiniz. Ancak bu ürünlere zaman vermelisiniz 1-2 ay tüketip öyle farkını görebilirsiniz.

Sauna veya buhar banyosu yapın.

Her gün maydanoz suyu için.

En etkili ödem söktürme yöntemlerinden biri de sıvı detoksudur. Sıvı detoksu sayesinde hem bağırsak ve böbreklerinin çalışmasını hızlandırabilir, hem de ödemi artırıcı besinlerden uzak kalarak süreci hızlandırabilirsiniz.

Ödemin arttığını hissettiğinizde Juju’nun Bahar Uyandıran içeceğinden faydalanabilirsin. İçindeki ananas bromelain enzimiyle vücudunuzdaki ödemi ciddi oranda azaltacaktır.

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