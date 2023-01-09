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New York Manhattan Projesi Move Mimarlık

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Yazarlar

New York Manhattan Projesi Move Mimarlık

yazan:
18
Okuma süresi 2 dakika

Türkiye’nin, özellikle Ankara’nın en büyük değer ve markalarından MOVE Mimarlık’ın, gözünü diktiği kıtalararası kulvar, gurur verici. Markanın kurucusu ve yazarımız Barış Küpçü’den bu ayki yazısında, bize süreçten ve Manhattan’daki projesinden bahsetmesini rica ettik…

Yıllar önce bu şirketi kurma aşamalarında vermiş olduğum isim, şimdi tam olarak görevini yerine getirmiş oldu. Başından beri marka olarak, hem Türkiye’de bir anlamı olan hem de bir gün dünya pazarında olursak, anlamsız bir marka ismi olmasın istedim, çünkü MOVE’nin açılımı aslında “mağaza, ofis, villa ve ev” idi.

Bayam Grup, kişiye özel mücevher tasarlayan ve üreten bir şirket. Yıllardır ABD’de bu işi hakkıyla yapmaları ve seviyelerini sürekli yukarı çıkarmaları, bize ne denli özel bir çözüm ortağı ile olduğumuzu yeterince ifade etti. Şirketin yönetiminde bulunan Tom Bayam Bey ile aylarca süren görüşmelerimiz sonucunda doğru noktada buluştuk.

Bayam Grup’un bizden talep etmiş olduğu tasarım konsepti o kadar detaylı ve anlamlıydı ki çok fazla fikri içerisinde barındırıyordu. Özellikle bu şirketin, sunum yaptığı ve ürünlerini sunduğu yerde aynı anda üretmesi de gerekiyordu. Oldukça zor bir karışım olacaktı bizim için. Bayam Grup’un müşterilerinin de oldukça özel kişiler olduğunu düşündüğümüzde, bir üretim bandını kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde oluşturmamız gerekecekti. Görsellerden gördüğünüz üzere bunu başardık.

Batının modernliğini bu kez ikinci plana aldık ama unutmadık! Mücevher dediğimizde muhteşem Türk geçmişinden esintiler, görkemli bir giriş sağlayacaktı. Dozunu ayarlamak en büyük endişemizdi. Bunu başarabilmek aslında istediğimiz iskelet formu bize yakalattı.

Kullandığımız renkler ve aksesuarlar, mekân atmosferini de tasarlamamıza olanak sağladı ve istediğimiz etkiyi verdik: “Özelsiniz!”

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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