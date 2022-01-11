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Modern Mat ve Brontouring

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Yazarlar

Modern Mat ve Brontouring

yazan:
24
Okuma süresi 2 dakika

2022 kış makyajında öne çıkan modern mat makyaj ve yükselen trend brontouring tekniğini mercek altına aldık.

Uzun süredir moda olan parlak makyajları sevmeyenlere güzel haberlerim var, podyumlarda son birkaç sezondur geri dönme çabasında olan mat görünümlü cilt makyajları, sonunda bu kış sokak makyajına yansımaya başladı. “Nihayet tam bana göre bir trend!” dediğinizi duyar gibiyim. “Son yıllarda cam gibi parlak ışıl ışıl ciltler çok moda ama benim cildime uygun değil, cildimi daha yağlı, gözeneklerimi daha geniş gösteriyor.” diyorsanız bu trend tam da size göre.

Mat görünümlü ten makyajları, 90’ların imzası niteliğinde fakat “mat fondöten” dediğimizde de kalın yapılı ve pudra pudraduran fondötenler tamamen 90’larda kaldı diyebiliriz. Artık devir “modern mat” devri. 2022’de makyaj çantamızda yer edinecek fondötenler artık doğal kapatıcılıkta, asla ağırlık yapmayan ve saten-mat bitiş sunan fondötenler. Yani öyle yoğun makyajlar yerine, ikinci ten gibi duran ama kusurları da kapatan ten makyajlarını daha sık göreceğiz.  Böylece cildiniz parlamadan duru ve pürüzsüz görünmeye devam edecek. Eğer seviyorsanız, abartmadan içinde sim tanecikleri olmayan aydınlatıcıları, sadece yüzün ışık alan noktalarına hafifçe sürebilirsiniz.

2022’de yükselen başka bir trend de brontouring. Keskin konturların azalması ile bronzerlarla yapılan bu teknik, cilt rengini ısıtırken yüzü boyutlandırmak için kullanılıyor. Yumuşak tüylü oval bir fırçayla, alın çevresine ve yanak boşluklarınızdan yukarıya doğru ürünü harmanlayarak uygulayabilirsiniz.  Brontouring ürününün simli değil, mat ve saten dokulu olması boyutlandırmanın daha etkili ve doğal olmasını sağlar. Burun gölgesi ve çene hattını belirginleştirmek için yine soğuk alt tonlu ürünler kullanmaya devam ediyoruz.

Göz makyajında da ışıltılı parlak farlar yerine yarı mat ve saten dokular öne çıkıyor. Keskin eyelinerli fox eyes makyajları, yerini buğulanmış eyeliner efekti ve sıcak tonlarda yapılan smokey makyajlara bırakıyor diyorum fakat eyeliner hala popülerliğini korumaya devam ediyor.

Dudaklarda da 90’lar esintisini kahve ve bej tonlarındaki rujlarda görüyoruz. O dönemde kullanılan keskin dudak kalemlerinin yerine, çok kontrast olmayan ama kendini hissettiren ruj renginden bir iki ton koyu kalemler eşlik ediyor.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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