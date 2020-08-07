Modern Her Zaman Sade ve Lüks

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Yazar: Ozan Ekşi

Ev dekorasyon stilleri, çağın ve trendlerin değişmesiyle farklı görünümlere kavuşarak modern bir çeşitlilik sunuyor. Klasik mobilyaların asla zamanı geçmiyor, fakat artık daha çok sade tasarımlar tercih ediliyor. Hayatlarımızın daha kompakt olmasından dolayı insanların daha sade bir şıklık arayışları başlamakta…

Günümüzde lüks mobilya markaları, evlerinize modernliği ve ferahlığı yayıyor. İtalyan tasarımı ve lüksü temsil eden markalar, kendisini elit hissetmek isteyenlere endamlı, estetik ve modern mobilyalar tasarlamakta…

Modern tasarım anlayışının yenilikçi ve bugünü yansıtan bir stile sahip olduğunu düşünsek bile aslında modern stil 1920’lerden başlayarak 1960’lara kadar uzanan kült bir dekorasyon anlayışıdır. Modern ve çağdaş stil aslında tam anlamıyla bugünü yansıtan, yenilikçi ve süregelen zaman içerisinde değişim gösteren bir anlayışı yansıtıyor. Modern dekorasyon anlayışı, çağdaş tasarım ile çoğu zaman aynı olduğu şeklinde yorumlanmakta. Bildiğiniz üzere modern tasarımın değişmeyen ve kendini koruyan bir tarzı vardır, ama son zamanlarda buna eklenen çağdaş stil kendini çağın trendlerine göre ayak uydurup modern tasarıma yardımcı oluyor. Her çağa ayak uyduran tasarımı ile yalın bir şıklık yakalamak isteyenlerin en çok tercih ettiği dekorasyon stilleri arasında öne çıkıyor. Dönemimizin yükselişe geçen dokularını, renklerini, stilini farklı bir duruş kazandırarak yorumluyor ve her zaman yenilikçi bir çizgide ilerliyor.

Dekorasyonun en temel stillerinden olan modern tasarım; keskin hatları, nötr renklerin kullanımı, sade ve temiz bir çizgide oluşturulmuş dizayn ile kendini tanımlıyor.

Modern stil ve çağdaş stilinin birleşimi, bugünü yansıtan yenilikçi ve süregelen moda anlayışı vardır. Modern yaşamın bir getirisi olarak yoğunluktan, fazlalıklardan ve stresten kaçınma arzusu ise minimal anlayışı ortaya çıkardı. Bu anlayış, evlerimizin dekorasyonlarına da yansıyarak fonksiyonellikle işlerimizi kolaylaştıran ama görünüm olarak az ve yorucu olmayan bir stilin doğmasını sağladı. Böylelikle evlerimiz hem modern hem de çağdaş stilin dokunuşları ile mükemmel bir ambiyans eşliğinde tasarlanmaktadır.