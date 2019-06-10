Mezuniyetin Taze Görünümü

Okuma süresi 3 dakika

Mezuniyet zamanı yaklaşıyor. Her genç kızı heyecanlandıran bu dönemde makyaj da ayrı bir önem taşıyor. Ünlü Makyaj Sanatçısı Hamiyet Akpınar, mezuniyet telaşı yaşayan genç hanımlara büyülü gecede taze, duru ve trend bir makyajın rehberliğini yapıyor…

Konsept doğrultusunda seçtiğiniz kıyafetinize eşlik edecek, gündüz ya da gece makyajı için nelere dikkat etmemiz gerektiğine birlikte göz atmadan önce, asıl kilit noktanın yaşı büyütmeden, masum ve kalıcı bir uygulama elde etmek olduğunu unutmayalım.

Makyajın da her zaman değişken bir modası olduğu yadsınamaz bir gerçek. Klasik olan ise 18-23 yaş aralığındaki gençlerin, lise ve üniversite makyajlarında yaşlarına uygun olan gençlik, masumiyet ve doğallığı bozmadan sezon trendlerine ayak uyduran uygulamaları tercih etmeleri. İlkbahar – Yaz sezonunda çok farklı trendlerin hakimiyetine, her zaman mezuniyetler için zarif uygulamaları destekleyen pastel ve nude tonları eşlik etmeli. Genç kızlara yakışacak bu doğru uygulamaların, sizi en etkili görünüme kavuşturacağından emin olabilirsiniz.

Işıltı Zamanı!

Bakımlı bir cilt, en gizli silah. “No make up make up” akımı bu yıl yerini doğal görünümlere bırakıyor. Pürüzsüzlüğü ortaya çıkaracak bir BB krem ile cilt rengini nötrlenip renk tonunu eşitlendikten sonra bir aydınlatıcı yardımıyla ışıltılı bir cilde sahip olabilirsiniz. Parıldayan ve yalın bir cildin en büyük avantajı oldukça canlı bir görünüm sunması. Böylelikle abartıya kaçmadan birçok noktaya daha fazla işlem uygulayabilmeniz de mümkün.

Sorumluluk Bronzer’larda!

Bu yıl makyaj trendlerinde geçmişe dönüyor ve 70’lere uzanıyoruz. Bronzer’lara da büyük görev düşüyor. Hem allık hem de vurgulayıcı olarak kullanılan bronzer’lar ile ciddi ve göz alıcı bir görünüm yakalamak mümkün. Bu etkiyi yakalamak için elmacık kemiğinin üzerine yoğunlaşabilirsiniz.

Çarpıcı Bakışlar!

Odak noktasındaki gözler, 2019 makyaj trendlerinde ilk sırayı renkli göz farlarına bırakıyor.

Hiç olmadığı kadar eğlenceli ve sıra dışı göz makyajları dikkatimizi çekiyor. 2019’un hip akımı olan monokrom kuralına uyarak tek tonla makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Eğer romantik bir elbise tercihiniz ise paletinizdeki pastel tonlara ön plana çıkarmak daha doğru olacaktır. Böylelikle sezonun mood’u masumiyeti de yakalayabilirsiniz. Sezon rengi “canlı mercan” ile şeftali tonlarını birleştirerek göz makyajınızı etkili kılabilirsiniz. Dumanlı göz makyajı uygulamasını da bu tonlarla destekleyerek özgün bir görünüm yaratabilirsiniz. Pop ve 90’lardan ilham alanlar, renklere uyumlu geometrik ve neon farlar kullanabilirler.

Kaşları Sabitliyoruz!

Bakışlarınızı güçlendirmek ve gözlerinizi öne çıkarmak istiyorsanız kaşlara da büyük görev düşüyor.

Bu noktada kaş sabitleyici ürünlerle mini rötuşlar gerçekleştirebilirsiniz. Sezon trendleri arasında, düzeltilmiş fakat doğallığını koruyan kalın kaş görünümleri göz çarpıyor. Genç ve doğal bir görünüm vadeden bu uygulama, mezuniyet makyajı için de olmazsa olmazlar arasında.

Cesur Dudaklar!

Yeni sezonda rujlardaki kırmızı rengin adından sıklıkla söz ettirişi ne kadar mezuniyet için uygulaması zor gözükse de göz ve ten makyajını en doğal şekilde dengede tutarak tercih edebilirsiniz. Kırmızının iddiası yerine sıra dışı simli ve ışıltılı dudak görünümlerine zemin hazırlayan lipgloss’larla kendinizi ifade edebilirsiniz.

Mezuniyet stilinizi yansıtan makyaj trendlerini takip ederek, uygulamalarınızı sizi en mutlu hissettiren ipuçları eşliğinde kişiselleştirebilirsiniz.

Benim önerim ise kendinizi en iyi yansıtan makyajı seçerek yaşınızın gerekliliği olan taze makyaj uygulamalarına odaklanmanız.