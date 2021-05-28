Maskne nedir? Engellemek için neler yapılmalı?

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Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19, maskeyi hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Bizi virüsten koruyor olması çok iyi ama cildimizin üzerinde yarattığı hasarlar ise çok kötü. Hayatımız boyunca bu kadar kapalı ve havasız kalmaya alışık olmayan cildimiz, uzun süreler maske takılmasına karşı tepki gösteriyor ve kızarma, sivilcelenme, akne yapıyor. Maskeye bağlı olarak gelişen bu yeni nesil akneyi dermatologlar “maskne” diye adlandırmış.

Maske altında kalan bölgelerin havasız kalması nedeniyle tıkanan cilt gözenekleri ve yağ bezi kanalları, gün sonunda temizlenmediği takdirde iltihaplı sivilcelere dönüşüyor. Çoğu zaman, problem tıkanmış gözeneklerin sonucudur. Cildimizde zaten yağ, bakteri ve ölü deri hücreleri bulunmaktadır. Ancak maske taktığımızda bu maddeler daha fazla birikebilir ve gözeneklerimizi tıkayabilir.Dermatologların ortak söylemlerine göre “maske ile cilt arasındaki sürtünme, ısı ve nem nedeniyle gözeneklerin tıkanarak, bakterilerde artış göstermesinden meydana gelen “maskne tedavisi”, bildiğimiz akne tedavisinden daha farklı ve zor. Bu nedenle tedavi etmekten çok oluşumunu önlemeye yönelik çalışmalıyız”

Peki maskne oluşumunu engellemek için neler yapmalıyız?

Klasik akne uygulamalarında tavsiye edilen temizleyici ve kremler genellikle cildin fazla yağını alan, cildi kurutan ürünlerdir. Oysaki maske uygulamasında cildin kuru olması istenilmez. Cilt kuruluğu, masknenin oluşumunu sağlayan faktörlerden biridir.

Pandemi sırasında cildinizi sağlıklı tutmak için düzenli cilt bakımı rutininizi uygulamaya devam edin.

Cildinizi düzenli olarak sahah akşam temizleyin, temizleyiciyi sert ve cildi kurutan ürünlerden seçmeyin .gözeneklerinizin tıkanmaması için haftada bir peeling yaparak ölü hücrelerden arındırın.

Peeling tercihinizi de cildi çizebilecek aşındıracak sert granürlü ürünlerde yana kıllanmayın, cildinizin bariyerini kuvvetlendiren yağsız hafif nemlendiriciler kullanın.

Nefes aldırmayan kapatıcılar yoğun fondotenler kullanmayın. İllaki bir ten ürünü kullanacaksanız da bb krem, cc krem, renkli nemlendirici gibi nefes aldıran ince yapılı ürünleri tercih edin.

Güneşli günler de başladı maskenin iz yapmasını istemeyiz güneş kremi kullanmayı da ihmal etmeyin.

Amerikan Dermatoloji Akademisi, maskenizi her dört saatte bir on beş dakika çıkarmanızı önermektedir. Bu mola, cildimizin nefes alması ve yenilenmesi için gerekliymiş. Ben iki saatte bir yapmaya gayret ediyorum. Cildimizin nem dengesini korumak için bol su içmeyi de unutmuyoruz.

Masknenin olmasını engellemek için yapılabilecekleri anlatmaya çalıştım ama çok yoğun bir şekilde sorun yaşayan kişilerin bu anlattıklarımı uygulama sırasında yapması gerekiyor, (peeling hariç) tabii ki bir uzmana danışıp uygulama için ne yapması gerektiğini öğrendikten sonra.