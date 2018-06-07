Mars Retrosu Burçlara Neler Getirecek?

yazan: Aylin Yıldız 31

Haziran ayı oldukça hareketli bir ay olacak. Yeni Ay İkizler burcunda, Dolunay Oğlak burcunda gerçekleşecek. Bunun dışında hem Neptün gerilemesi hem de Mars gerilemesi oldukça etkili olacak. 18 Haziran’da Neptün geri gitmeye başlayacak, 25 Kasım’a kadar Balık burcundaki bu gerileme devam edecek. 26 Haziran’da ise Mars Kova burcunda gerilemeye başlayacak ve 27 Ağustos’a kadar bu gerileme devam edecek…

Koç Burcu:

evde gerileyen Mars; kişinin sosyal organizasyonlarda, aktiviteler ve gruplar arasında sorunlar yaşamasına neden olabilir. Kişi aktif olarak geleceğine yönelik idealist oluşumlar içinde yer almak istese bile, enerji eksikliği ve gereken yerlerde arzularını ortaya koyamaması onu zorlayacaktır.

Boğa Burcu:

evde gerileyen Mars; kişinin toplumsal konu ve mücadelelerde dikkatli ve temkinli adımlar atmasını sağlar. Kişi bazen sorumluluklarını öyle bir gözden geçirir ki, risk almadan yolunda devam etmek istediğinden fırsatlar elinden kaçabilir. Göz önünde bulunacağı ortamlarda, eşin ailesiyle olan ilişkilerinde sorunlar oluşabilir. Bazen kariyeri için gereken mücadele ve enerjiyi kendisinde bulamayabilir.

İkizler Burcu:

evde gerileyen Mars; seyahatlerde, yabancı ortaklı işlerde, ticaret, hukuk ve yasal alanda problemler yaşatabilir. Burada kişi mücedelesini daha çok kendi içinde verir. Kişinin zihnindeki şüpheler, içsel olarak huzursuzluklara neden olur.

Yengeç Burcu:

evde gerileyen Mars; ortaklaşa para alanlarında, miras, vergi, konularında, cinsellikte ve ölüme dayalı iş ve konularda sorunlar yaşamasına neden olur. Tehlikeli konu ve olaylarda kişi daha temkinlidir ama bilinçsizce bu alanlara doğru çekilmeler yaşayabilir.

Aslan Burcu:

evde gerileyen Mars; kişinin özel hayatında, birebir ilişkilerinde veya ortaklı paylaşımlarında sorunlar yaşamasına neden olur. Kişi partneriyle kavga etmez, kavgayı içinde yapar, bu da enerjiyi gereksiz yere içinde biriktirmesine neden olur. Hayat boyu yasal konularda problemler veya aksilikler yaşayabilir. Buradaki Mars aynı zamanda daha pasif ve içe dönük bir partneri temsil ediyor olabilir.

Başak Burcu:

evde gerileyen Mars; iş, hizmet ve sağlık alanlarındaki mücadele ve girişimlerinde sorunlar çıkartır. Kişi bu alanlarda ne yapacağını bilir ama bunu tam anlamıyla nasıl göstereceğini ve mücadele edeceğini bilemez. İş yaparken başkalarına karşı hissedeceği kırgınlık veya kızgınlığı içine atmaya eğilimlidir, sağlığına her zaman dikkat etmek zorundadır.

Terazi Burcu:

evde gerileyen Mars; kişinin özel hayatında, aşk ilişkilerinde, cinsellikte veya çocuklarıyla ilgili konularda enerjisini tam istediği gibi ortaya koymasını engeller. Kişi ya kendini çok zorlayarak bunları aşar ve daha hareketli olur ya da başkalarıyla mücadele etmek umrunda olmayacağından daha çok keyfiyete yönelir. Kumar veya spekülatif işlerde sorunlar oluşabilir.

Akrep Burcu:

evde gerileyen Mars; içsel olarak güvenlik ihtiyacının üzerini vurgular. Kişinin ev ve aile ilişkilerinde bazı sorunlar ve mücadeleler görülür. Geçmişte yaşanılanlar ve geçmiş olaylar bu insan için önemlidir. Kişi olaylara içsel ve duygusal tepkiler vermeye meyillidir. Olayları fazlasıyla kişisel algılar.

Yay Burcu:

evde gerileyen Mars; bizi içsel olarak sabırsız ve huzursuz kılabilir. Kişi meraklıdır, çok düşünür ama konu harekete geçmek olunca ikilemlerde kalabilir. Eylemden çok zihinsel oluşumlar daha çok ilgisini çeker. Yine akraba, kardeşler ve yakın çevresiyle mücadele halinde olabilir ve ilişkilerinde sorun yaşayabilir.

Oğlak Burcu:

evde gerileyen Mars; sahip olduğumuz değerlerimizde, parasal konularımızda birtakım ertelenmeler, gecikmeler yaşamamıza neden olabilir. Bu alandaki mücadelelerimiz karşılığını istediğimiz gibi vermez zira biz bir yerlerde yeteri kadar mücadele etmiyoruzdur. Pratik konularda veya para meselelerinde kişi risk almayı sevmez. Her konuda ince eleyip sık dokur.

Kova Burcu:

evde gerileyen Mars, kişinin enerjisini, aktifliğini içine döndürmesine neden olur. Kişi fiziksel enerjisini, ilericiliğini kullanmakta zorluklar yaşar. Mars yaşam enerjisiyle ilgili olduğundan ve enerjimiz doğru çalışmadığından sakarlıklara, kazalara, yaralanmalara neden olabilir. Fiziksel görünümümüze, içsel sabırsızlığa ve sağlığımıza dikkat etmemiz gerekebilir.

Balık Burcu: