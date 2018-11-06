Makyajlarda 90’lar Esintisi

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2018-2019 sonbahar/kış modasına kıyafetten müziğe, saçtan, makyaja kadar sezona damgasını vuran 90’lar stilini damgasını vuruyor… Modaya dair her alanı etkisi altına alan 90’lar rüzgarınız takip etmek istiyorsanız ve bu tarzı tamamlamak için nasıl makyaj yapmanız bilmek istiyorsanız cevapları bu yazıda bulacaksınız…

Öncelikle, aşırı aydınlatıcı kullanmaya bir süre ara verin, parlak yerine daha mat, duru ve kadifemsi bir ten makyajı tercih etmelisiniz. Pembe ve şeftali tonlarındaki allıklarla vedalaşıp, bronz ve kahve tonlarda allıklar edinmelisiniz. Özellikle dönemin grunge/rocker tarzı olarak öne çıkan dramatik koyu gözlerin koyu dudaklarla ile birlikte kullanıldığı makyajlarda cildi mümkün olduğu kadar renksiz ve solgun tutmalısınız.

Gözlerde; toprak tonlarının ağırlıklı olduğu mat dokulu farlar öne çıkıyor, tabii ki smokey göz makyajının da en çok kullanıldığı dönem olduğunu söyleyebilirim. Mümkün olduğunca az renk kullanarak yapılan smokey makyajlar tercih edilirken, buğulu bir bakış elde etmek için, keskin eyeliner ve yoğun kirpik yerine, yumuşak geçişlerle dumanlı bir etki yaratabilirsiniz.

Koyu göz makyajının yanı sıra, hiç far sürmeden gözleri siyah kalemle çerçeveleyerek sadece rimel sürebilir, hatta geceden kalmış ve dağılmış bir etki yaratmak için daha yumuşak dokulu kajal kalemler kullanılabilirsiniz. Bu arada göz içine siyah kalem sürmeyi sevenlere de müjdeler olsun!

90’ların pırıltılı, sim ve glitter kullanılan makyajları, muntazam yapılmış bir makyaja eşlik etmek yerine günümüze deneysel yorumlarla geri geldi.

Mavi rengi makyajda kullanmayı sevenlere de bir müjdem var; 90’ların unutulmaz buzlu mavi göz makyajı bu sezonun trendlerinde yerini aldı. Aynı zamanda nude bir göz makyajı yapıp mavi göz kalemi kullanarak da gözünüzü renklendirebilirsiniz.

Kaşlar; 90’ların çizgi gibi incecik haline dönecekmiş gibi görünmüyor ama dağınık, doğal görünümüne ek olarak biraz dokulu ve yoğun kaş uygulaması dönemin makyajını destekliyor.

Gelelim dudaklara… 90’ların dudak makyajı, en önemli mevzulardan biridir; nude rujların etrafına kahve rengi kalemlerle çerçeve yapıldığı bir dönemdir. Neyse ki o şekilde geri gelmedi ama yine de belirgin dudak kalemlerinin tekrar sahneye çıktığını söyleyebilirim, daha yumuşak geçişler yaparak ombre tarzı dudaklar hayatımıza girdi, tabii ki kahve tonları, bordo ve vişne renkleri o döneme damgasını vuran diğer ruj renkleridir.