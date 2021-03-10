Kuş Tüyü
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Kıyafetlerin ana unsuru haline gelen kuş tüyü detayları ile parçalarınıza hareket katarak dikkat çekebilirsiniz.
Kıyafetlerin ana unsuru haline gelen kuş tüyü detayları ile parçalarınıza hareket katarak dikkat çekebilirsiniz.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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İlkbahar sezonunda rengarenk çiçekli uzun ve midi elbiseler, gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından olacak
Yeni sezonun en stil büstiyer modellerini kombinlerinizde kullanarak şık bir tarz yaratabilirsiniz.
Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Pandeminin başından beri ruhumu ve kalemimi doğrultamadığım için kavuşmamız uzun sürdü.
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