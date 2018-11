Jüpiter Yay’da

Okuma süresi 12 dakika

Yay’daki Jüpiter, inancını yaşayarak büyüme, inanç, adalet, hoşgörü hissini geliştirir, kişiyi geleceğin olasılığına yöneltir. Daha bilgece, öngörülü, inançlı ve felsefi bir gelişme şansı sunar.

Koç

Hayata bakış açınızın genişleyeceği, yurt dışı seyahatler için fırsatlarınızın olacağı bir dönemdesiniz. Öğrenmek için hevesli olacaksınız; derin ve soyut konular hakkında çok fazla okuyup öğreneceğiniz bir dönemdesiniz. Psikoloji, metafizik ve din tipik çalışma alanlarınız olacak, bu bilgileri sadece kitaplarla değil, hayatın içindeki gerçek konularda da bulabileceksiniz. Gerçeğe ve dünya hakkında yararlı bilgilere ihtiyacınız var. Bilinç geliştirici ya da kişisel gelişim çalışmaları ya da gruplara katılmak için çok uygun bir zaman. Bir yazarsanız ya da yazar olmak gibi bir amacınız varsa bu dönem girişimlerde bulunabilirsiniz. 9.ev aynı zamanda yayıncılık ve medya ile ilgilidir; bu transit de bu alanda genişlemenize yardımcı olacak, hayatınızı pozitif yönde etkileyecek bir değişim olacak. Fakat bu dönemde, gelişirken her şeyin cevabını bildiğinizi zannedip bilgiçlik taslarsanız komik duruma düşebilirsiniz. Yabancı ülkelere seyahatleriniz sıklaşacak, hatta hayatınızda ilk yurt dışı gezisini bu etki altındayken yapabilirsiniz. Yabancı kişiler, yabancı ülkeler hem özel hayatınızda hem de iş hayatınızda önemli rol oynayacaktır.

Boğa

Bu dönem genel olarak mirasla ilgilidir; diğer etkilerle birlikte incelenecek bir konu olmakla birlikte bu alanı gündeme getireceği kesindir. Bu dönemde eşinizin, ortağınızın veya ailenizin parasından yararlanırsınız. Diğer kişilerle olan ilişkilerinizde ortak kaynaklarınızı dolduracağınız bir dönemdesiniz; bir şekilde size yararlı ve yardımcı olacaklar. Bu aynı zamanda hayatınızı çok zenginleştirecek bir dönemdir. Hayatınızı yönlendiren psikolojik olguları keşfedebilir, psikolojik stresten arınırsınız. Bu transit sizde şifa verici bir etki yaratır; farklı inanç sistemleri geliştirebilir, mistik ve okült konulara derin merak duyabilir, bu konuları öğrenmek için eskisine nazaran daha hevesli olabilirsiniz.

İkizler

Bu dönemde diğer kişilerle yakın birebir karşılaşmalar size kendinizle ve dış dünya ile ilgili çok şey öğretebilir. Bu transit evlilik dahil her türlü ilişkiyi kapsar. Bu dönemde size yardımcı ve faydalı olacak kişilerle karşılaşırsınız. Şimdi tek başınıza hareket ettiğiniz bir dönemde değilsiniz; karşı tarafa danışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacınız var. Birçok alanda danışmanlık ya da asistanlık alabilirsiniz. Özellikle hukukla ilgili sorunların rahatlıkla çözümleneceği, anlaşmazlıkların halledilebileceği bir dönemdesiniz. Jüpiter yabancıları temsil ettiği için bu transit yabancı biriyle ortaklık anlamına da gelebilir. Ya da geçmişi sizinle tamamen farklı kültürden gelen, farklı değer yargılarına sahip bir kişi ile ortaklık yapabilirsiniz. Bu dönemki ilişkiler, bilinç sarf etmenizi gerektiren nitelikte olacaktır. Sizin ve karşınızdakinin, birlikteliğinize her ikinizin de vizyonunu geliştirici bir etki katmanızı isteyen şekilde olacaktır. Bu etki altında evlenirseniz eşiniz ya yaşça sizden büyük biri ya da daha olgun ve bilge biri olacaktır. Bu kişi sizden daha tecrübeli biri olabileceği gibi yabancı uyruklu biri de olabilir.

Yengeç

Kendinizi geliştireceğiniz her türlü iş ve sorumluluk için çok güzel bir dönemdir. Bu transit aynı zamanda iyi bir sağlığa da işaret eder. Genellikle bu evin talep ettikleri, kişisel gelişimle çakışabilir. Özellikle özgürlük duygusuyla 6. evin göreve bağlılığı, sorumluluk duygusu ve servis verme isteği uyuşmaz. Bu etki size daha iyi çalışma imkanı sağlar ya da yeni bir işte daha iyi imkanlar ve kendinizi geliştirebileceğiniz fırsatlar sunar. Bu dönemde iş ortamında, en yüksek tatmini, işinizi yapabileceğiniz en iyi şekilde yaparak sağlayabilirsiniz. Bu sağlık için mükemmel bir dönemdir, çünkü Jüpiter size fiziksel güç ve canlılık verir. Fakat fazla kilo almamaya özen göstermeniz gerekmektedir. Olumlu kullanımda spor ve egzersiz yaparak vücudunuzu geliştirebileceğiniz gibi olumsuz kullanımda kilo alarak genişleyebilirisiniz. Yine bu dönemde farklı şifa yöntemleri deneyerek kendinizi iyileştirebilir, vücut direncinizi artırabilirisiniz. Farklı kültürler ve öğretilerinden yararlanarak hastalıklardan korunabileceğiniz teknikleri öğrenebilirsiniz.

Aslan

Bu dönemde yaratıcı ifadeniz hiç olmadığı kadar artacaktır. Kendiniz olma cesaretine sahip olacaksınız ve kendinizi korkmadan, egoizme kaçmadan ifade edebileceksiniz. Bu transit tek başına cinsel bir ilişki getirmese de başlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır. Eğer çocuğunuz varsa, bu transit onunla ilişkinizi geliştirir. Onlara, gelişimlerine yardımcı olacak ne varsa verirsiniz ve bu sizin için de geliştirici olur. Siz de aynı şekilde çocuğunuzdan pek çok şey öğrenebilirisiniz. Sanatsal bir yeteneğiniz varsa bu transit onu dışarıya çıkaracak, başkalarıyla paylaşmanıza yardımcı olacaktır. Eğer meslek olarak sanatsal ya da yaratıcı bir alanda çalışıyorsanız her zamankinden daha fazla para kazanabilirsiniz. Aşk ilişkileriniz genişleyip size hayat tecrübesi verici nitelikte olacaktır. Karşılaşacağınız kişilerin kökeni ne olursa olsun, bu transit altındaki ilişkiler size hayatı öğreticidir. Bu transitle ilgili en önemli nokta, size kişisel gelişim ve gelişmiş bir sağduyu sağlayacağıdır.

Başak

İçsel huzur ve güvenlik aradığınız bir dönem içindesiniz. 4. ev sizin en derin alanınızı gösteren evdir. Jüpiter burada bütün bu alanlarda genişlemeyi getirir. Dışsal anlamda ise bu transit mülk alımı veya yeni bir ev anlamına gelebilir. Bununla birlikte evinizi tekrar dekore edebilir, bir anlamda geliştirebilirsiniz. Bu dönem ev ve gayrimenkul alımı için uygun bir zamandır. Bu transit etkisi altında birkaç ailevi sorunu çözebilirsiniz. Ortaya çıkan yeni bir şey, olayları aydınlatıp çözecektir. Kendinizi ailenize karşı açık ve anlayışlı hissedersiniz. Bu dönemde herhangi bir problemle karşılaşırsanız aileniz tarafından desteklenirsiniz. Bu dönemde dış dünyaya çıkıp orada bir şeyler göstermeye çalışmaktansa, özel yaşamınız içinde enerjinizi genişletmeniz daha faydalı olacaktır. Bu dönem; ailenizi, evinizi ve özel yaşantınızı daha güvenilir yapabilmeniz için uygundur. Kök salmak için güzel bir zaman. Güvenlik hayattaki önemli psikolojik ihtiyaçlardan biridir ve siz bunu sağlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bilinçaltınıza her zamankinden daha çok döneceksiniz.

Terazi

Bu transit yakın çevre ile teması güçlendirir. Bilinç seviyenizi güçlendirmek ve algılayışınızı artırmak için günlük çevrenizden uzağa gitmenize gerek yoktur. Bu kendini pek çok şekilde gösterir. Birincisi, günlük yaşantınız sayesinde gelişmiş bir eğitim alma fırsatı bulursunuz, iletişime olan ilginiz artar. Genel yaptığınız bir şey olmasa bile yazı yazabilirsiniz. Bu dönemde kısa yolcuklar bazı nedenlerden dolayı gerekli olabilir. Akrabalarla ilişkileriniz (kardeş, kuzen..vs) çok iyi olacaktır. Onlardan genel anlamda yardım da sağlayabilirsiniz. Eski düşünce kalıpları, bilinçaltı davranışlarınız ya da bilinçli olarak fazlaca düşünmediğiniz şeyler gelişir ve genişler. Etrafınızdaki dünyaya karşı olan davranışlarınız daha cömert olacaktır. Ön yargılardan daha az etkileneceğiniz bir dönemdesiniz. Her şeyi kendi öz tecrübenizle öğrenmek istersiniz. Bu dönemde gelecekle ilgili planlarınız daha büyüktür. Planlarınız diğer zamanlara nazaran daha başarılı olur. Uç noktalara gitmemeye özen göstermeniz gerekmektedir. Genel olarak başkalarıyla iletişim her zamankinden daha iyi olacaktır. Aklınızda olanı söyleyebileceksiniz ve iletişimdeki hatalar azalacak.

Akrep

Bu transit genel olarak para kazanmak ve mülk edinmekle ilgilidir; kaynaklarınızı geliştirmek istersiniz. Geniş bir perspektiften bakıldığında hayatınızda değer verdiklerinizi gerçekleştireceğiniz bir dönem içindesiniz. Bu sizin genişletmek istediğiniz alandır. Bu dönemde kaynaklarınızı nasıl kullandığınız önemlidir. Bu etkide büyük olasılıkla kaynakların yanlış yönetimi söz konusu olabilir. Müsrif olmamaya dikkat edin. İhtiyaçlarınız ve istekleriniz konusunda açık olmanız gerekmektedir. Hayatınızın bu döneminde sizin için iyi olan ve zevk veren şey para kazanmak olacaktır. Bu dönemde yapmanız gereken şey hayatınızın tümüne bakıp hedeflerinizi dürüstçe belirlemek ve onları elde etmek için nelere sahip olmamız gerektiğine bakmaktır. Hedeflerinize ulaşmak için kaynaklarınızda düzenleme yapmak çok kolay olacaktır. Birçok kişi, bir şeylere sosyal statülerini gösterebilmek için sahip olmak ister. Bunu gerçekten isteyip istemediğinizi sorgulamalısınız. Bu dönemde materyal kaynaklar size bu olanakları sağlayacaktır. Bu dönemde kendinizle ilgili sahiplenme aracılığı ile çok şey öğrenebilirsiniz. Materyal dünya ile başa çıkmak, kendini geliştirmeyle ilgili çok değerli tecrübeler elde etmeyi getirebilir.

Yay

Jüpiter 1. evdeyken, siz kişi olarak gerçekte kim olduğunuzu keşfetmeye çalışırsınız. Bu dönemde kendinizi bilmeye ve neyi gerçekten başarabileceğinizi görmeye çalışmalısınız. Çünkü bu etkiyle kendinizi daha güvende hissedersiniz ve başkaları üzerindeki etkinize daha çok güvenirsiniz. İnsanlardan uzaklaşmayı daha az ister ve yeteneklerinizi gizlemezsiniz. Fakat aynı zamanda kendi öneminizi abartmamanız gerekmektedir. Bu öğrenme ve yeni deneyimler kazanma zamanıdır. Bu sadece sizi değil, dış dünyayla yüzleşmenizi de etkiler. Bu dönem, kişiye olgunluk ve bilge bir tavır verecektir. Bu dönemde kişiler ve kaynaklar size akmaya başlar. Siz de bu fırsattan yararlanmalısınız. Dünyanın elle tutulur tarafları yeterli değildir artık. Daha derin alanları öğrenmeniz gerektiğini düşünürsünüz. Kişisel alanda bu yılınız çok şanslı olacaktır. İlişkileriniz ve diğerleriyle karşılaşmalarınız sizin avantajınıza gelişecektir. Önemli başarılar elde etseniz bile, kendinizi kandırıp bütün cevapları bildiğini zannetmeyin. Bu transit etkisi altında hala öğreniyorsunuz.

Oğlak

Bu dönem oldukça faydalı bir dönemdir fakat buradaki fayda gözle görülür ya da diğer evlerde olduğu gibi fark edilebilir bir fayda değildir. Aynı zamanda kendiniz hakkında da her zamanki gibi, yüz yüze gelmekten kaynaklanan korkular yaşamazsınız. Bu dönemde egonuzun taleplerinin her zamankinden daha az olduğu bir zamandır. Kendinize ve diğer kişilere karşı dürüst ve tarafsız olursunuz. Empati kurduğunuz, içsel ve bilinmeyen tarafınızı keşfetmek istediğiniz bir dönemdesiniz. Hepimizin aynı teknede yolculuk yaptığını ve birine yardımcı olmanın herkese yardımcı olduğu gerçeğini anlarsınız. Bu dönemde sizin için spritüel anlamda hoca olabilecek kişilerle karşılaşırsınız. Bu kişiler herkes tarafından bilinen hocalar olmayacaklardır fakat sizin için oynadıkları rol bu olacaktır. Belki eski bir arkadaş birden bu role soyunabilir. İçinizdeki bir şeyin şimdi şifalanmak istediğini fark edersiniz. Aynı şekilde siz de bunu başka birine yapıyor olabilirsiniz. Genel anlamda bu etki sizi metafizik veya okülte karşı meyilli yapar; yaradılışın gizli kalmış taraflarını öğrenmek istersiniz.

Kova

Bu dönemde umutlarınız, idealleriniz, gelecek için istekleriniz hayatınızda önemli bir rol oynar. Arkadaşlarınız hayatınızda önemli bir rol oynar ve onlardan fayda sağlamanız mümkün olur. Grup aktivitelerine daha fazla katıldığınız bir dönemdesiniz. Bu dönem tek başınıza hareket edeceğiniz ya da kendinizi başkalarıyla çalışmaktan alıkoyacağınız bir dönem değil. Pek çok kişiyle beraber olacağınız bir dönemdesiniz. Arkadaşlarınız her zamankinden daha destekleyici ve fayda sağlayıcı olacaktır. Pek çok yeni arkadaş edinebilirsiniz. Bu dönem çok idealist olacağınız bir dönemdir ve etrafınızdaki dünyayı değiştirme isteği içinde olacaksınız. Eğer bakış açınız sınırsızsa, bunu sınırsız sosyal reforma dönüştürmek isteyeceksiniz. Bunu geniş tutmak isteyeceksiniz, fakat değişimi sosyal seviyeye yayamasanız bile, bu kesinlikle sizi ve arkadaşlarınızı değiştirecek nitelikte olacaktır. Böyle bir bakış açısından yoksunsanız, kendinizi her zaman istemiş olduğunuz şeyleri yaparak geliştireceksiniz. Bu değişim çok uzun süreli bir değişim olmayacaktır. Fakat ortaya ne koyarsanız size daha fazlası geri gelecektir.

Balık

Bu transit etkisi altında dikkatiniz profesyonel hayatınız, kariyeriniz, sosyal statünüz ve şöhretiniz üzerine odaklanır. Bu dönem çok çalışıp başa geçme ve bütün bu alanlarda genişleme isteği içinde olduğunuz bir zamandır. Beklenen sonuç ise ilerleme olacaktır. Bu dönemde önemli olan küstah olmaktan ve zorbalıktan kaçınmanız gerektiğidir. Bu dönemde bazı kişiler üstleriyle sorunlar yaşayabilir, çünkü ego enflasyonu yaşadıkları için kendilerini olduklarından daha iyi olarak görebilirler. Eğer gerçekten özel olduğunuzu düşünüyorsanız oturup kendi kendinizi değerlendirin ve bunun gerçek olup olmadığını sorgulayın. Bu dönemde terfi, sosyal yükseliş ve saygınlık kazanmayı beklersiniz. Bunun için diğer etkilerle desteklenmeniz ve bu yeri hak edecek donanıma sahip olmanız gerekir. Bu dönemde aynı zamanda iş dolayısıyla seyahatler yapabilir, yabancı kişilerle beraber olabilirisiniz. Bu etkiyle işinizi de değiştirebilirisiniz ve ilaç sektörü, tedavi, hukuk, yüksek eğitim ya da seyahati kapsayan bir alanda çalışmaya başlayabilirisiniz.