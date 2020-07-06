Işıltınızı Kaybetmeyin!

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Maskeli hayata hoş geldiniz… Temmuz sayısında sizlere ışıl ışıl nemli ciltlerden, bronzerlardan, highlighterlardan, kremsi ürünlerden ve lip glosslardan bahsetmek isterdim. Ancak yaşadığımız olağan dışı durumdan dolayı, ayrılmaz bir parçamız olan maske ile nasıl makyaj yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, gibi konulardan bahsedeceğim.

Evet, iş yerlerimizde ve sosyal hayatımızda artık çoğunlukla maske takıyoruz. Bu durumdan dolayı makyaj yapabileceğimiz alanlarımız kısıtlandı. Dolayısıyla ister istemez göz makyajına odaklanmak zorunda kalıyoruz. Aşırı yoğun ve koyu göz makyajları yapmanın, maskeye çok yakışmayacağını düşünüyorum. Bunun yerine bir eyeliner veya göz kalemi ve maskara kullanarak gözü belirginleştirip ifadeyi güçlendirmenin yeterli olacağını düşünüyorum. Aydınlık, taze ve çekici bir görünüm elde etmek için ışıltılı bir far ekleyebilirsiniz.

Bir başka önemli konu da makyajın uzun ömürlü olması. Havaların gittikçe ısınması ve nem oranının artmasının yanı sıra bir de maske takınca hararet yükselmesi ve terleme gibi sıkıntılı durumlar olabiliyor. Bu sebeple kullandığımız ürünleri seçerken kalıcılığına dikkat etmemiz gerekir. Waterproof maskaralar, kalıcı eyeliner ve göz kalemleri kullanmanızı öneririm. Far sürecekseniz öncesinde mutlaka far bazı veya sabitlenen krem farlar tercih edin. Concealerı sürdükten sonra transparan bir pudra ile sabitlemek de kalıcılık açısından çok önemli. Tabi gözler kadar kaşların da ön planda olduğunu unutmayalım ve kaşları şekillendirmek için yine dayanıklı ve sabitlenen ürünler tercih edelim. Bu dönemde waterproof kaş kalemleri ve pomatları iyi bir alternatif olacaktır.

Gün içerisinde maskemizi hiç çıkarmayacaksak, ten makyajı yapmamak en doğrusu olacaktır. Sadece bir nemlendirici veya güneş kremi yeterli olur. Ama zaman zaman mesafeyi koruyup maske takılmadığı ortamlarda da bulunulacaksa ve ciltte giderilmesi gereken sorunlar varsa, yine sürüldükten sonra sabitlenen, transfer olmayan fondotenler kullanılması ve özellikle kat kat ürünler sürmeden, tek bir ürünle cildi kalınlaştırmadan, ten makyajı yapılması en uygunu olacaktır.

Gelelim dudaklara… Son birkaç sezondur yükselişe geçen ışıltılı dudak trendlerini maske ile bir arada düşünmek tabii ki mümkün değil. Onun yerine sabitlenen kalem rujlar, likit mat rujlar, hatta sadece waterproof bir ruj kalemi ile dudakları şekillendirmek en iyisi; ki ben de kendimde sıklıkla öyle yapıyorum. Ama siz yine de selfieler için ışıltılı, ıslak görünen ten makyajları ve lip gloss kullanmayı ihmal etmeyin.