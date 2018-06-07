Haziran Ayı Günlüğü

yazan: Tuğçe İnal 24

Hayatta bir kez bile olsa aklını tamamen yitirdiğin anlar olmadıysa, kalbinin sesini hiç dinlemedin ya da hiç aşık olmadın demektir. Benim elimden gelense senin için sadece üzülmek olur o kadar. O da bir yere kadar… Lakin kalbinin çığlıklarını duymamış bir insan için çok da üzülemem kusura bakma. Kalbini kelebeklere teslim etmiş ruhlar birbirlerine iyi gelirler, iyileştirirler birbirlerini, yaralarını sessizce sararlar. Diğerleri ise… Diğerleri işte onlar. Adı üstünde “The Others” diyorum ve sizlere son trendleri sunuyorum.

Hotel Royal Prisco

Hemen suya dalın – bu tesis Marina Grande Beach noktasından sadece 4 dakikalık yürüyüş mesafesinde! Positano’da birçok otele plajdan dik bir tepe tırmanılarak ulaşılmasına karşın Royal Hotel Prisco, şehir merkezine yakın ve denizden sadece 5 dakikalık yürüyüş mesafesinde. Şahsen deneyimlediğim bu otel, çocuklar için de çok uygun. Bir aile işletmesi olan Royal Hotel Prisco’da konukseverlik çok önemlidir. Güler yüzlü personel, bu konforlu otelde sizi evinizde hissettirecek.

Style With Della

Instagram’ın Türkler tarafından en çok takip edilen hesaplarından birisi. Sizin için en moda mağazaları gezip fotoğraflayan, nerede, ne var, kaç lira, derleyip toplayan bir görsel şölen adeta.

By İncifer

İnci severler bu hesabı muhakkak takibe alın. Bu kadar zarif ve elegan tasarımları eminim bir arada görmemişsinizdir. Yaz aylarının favori parçası inci aksesuar dolabınızı süslesin istiyorsanız hadi tık tık!

Seray Basmacı

Ulaşılabilir lüks temasıyla yola çıkan Basmacı, lüks kumaşları özel tasarlanan baskıları kusursuz kalıplarıyla birleştiren ve korse özellikli astarları sayesinde ideal görünüme yaklaştıran, kullanılan aksesuarların tamamı altın kaplama olan ve kaliteyi minimum fiyata satışa sunan mayo markasını kurdu. Eh bize de Lidyana’dan almak kaldı.

Lulu The Label

İstanbul ve New York menşei marka tamamen el işçiliği pret-a-couture bir tasarım harikası. İlham kaynağını sanattan, mimariden, heykeltıraşlıktan alan, sokak trendlerini ve güncel şıklığı bir arada yansıtan bu markaya internetten bir göz atın derim.

Bakır İstanbul

Bakır İstanbul’un varoluş amacı; bugün gerçekten bize kalan dapdaracık zaman dilimlerini çok daha keyifli hale getirebilmek, yaşam alanlarımızı bizi mutlu edecek, kendimizi daha iyi hissedeceğimiz küçük dokunuşlarla zenginleştirmek.

Selin Küçüksöz

Galatasaray’da başladığı öğrenim hayatını Yeditepe Üniversitesi’nde noktalayan ve İstanbul Moda Akademisi’nde hobi olarak başladığı aksesuar tasarımlarını Selin Küçüksöz markası ile hayata geçiren eşsiz bir markanın kurucusu.

Linya Jewellery

Hayalinizdeki takının hikayesini sizin için yazan Linya Jewellery, özel tasarım olarak yapılan, el işçiliği olan kişiye özel takılarla; isteğinize bağlı olarak harfler veya sembollerle tasarlanan ve tercih ettiğiniz materyal ile (pirinç, gümüş veya altın) takılar tasarlıyor.