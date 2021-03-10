Hayallerini İnşa Et

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Hemen herkesin bildiği bir öykü vardı. Karınca ile ağustos böceğinin meşhur öyküsü. Biz bu öykünün tam tersi tüm kış çalıştık, didindik ve sıra geldi yazlığımızın bahçesinde serin mi serin zeytin ağaçlarının esintisinin ve denizin o muhteşem büyüsünde tatil yapmaya…

Bu tarz inşa edilen yapılara Romalılar zamanında villa urbana ve villa maritima, günümüzde ise yazlık denilmektedir. Tarihten günümüze bir ihtiyaç aslında yazlık konutlar.

İlk olarak dikkat etmemiz gereken husus, yazlık konutumuzun bahçeyle bir bütünlük sağlaması. Bahçeyi öldüren en büyük yanılgı eğimli bölgelerde vay efendim bir kat daha kazanalım bodrum açığa çıksın, oda kazanalım, oda, oda ve oda… En büyük yanılgıyı yaptık bile. Öncelikle bahçeyi istemeden bitirmeye başladık ve peyzajıyla huzur bulacağımız yaşam alanımızın yerini sıradan bir beton yığınına çevirdik. Şehirden bunalıp nefes almaya geldiğimiz yaşam alanı bir bakmışız ki apartmana dönüşüvermiş. Emin olun ki bu tarz evlerin kaçınılmaz sonu iki yıl oturup sonrasında yaşam alanımızdan sıkılıp satılmasıdır. Peki, bodrum yapmayalım mı? Yapalım tabii ki ama nasıl? Çoğu eşyamızı muhafaza etmek ve bodrumun peyzajı öldürmemesi için zeminin altında yer alması gerekmektedir. Aynı zamanda çeşitli hobilerimizi yapmak için de bize güzel bir alan oluşturacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken husus, yalıtımın insicamlı yapılması ve su ile temasının kesilmesidir. Biraz da yazlığımızın içine girelim. İşler burada değişiyor, yollar ikiye ayrılıyor. Eğer arsamız geniş imar alanı içeriyor ve yazlığımızı tek katta çözebiliyorsak sıkıntı yok. Ama bizi ilgilendiren konu, ülkemizde yazlık arsaların iki kata elverişli olmasıdır. Konutlarda bölümler üçe ayrılır. Yaşama, yatma ve ortak alan bölümleridir. Normalde tek katta bu bölümleri bir arada çözebiliyoruz. Gelelim iki katta bu bölümlerin ilişkisine ve yazlıklarda dikkat etmemiz gereken hususlara. Yaşama bölümümüz nihayetinde zemin katta, ortak bölümler ise bahçede yer almalıdır. Olmazsa olmazımız zemin katta bir adet yatak odası ve bu odaya bir ebeveyn banyosu konulmasıdır. Bunun nedeni ise emeklilik vaktinde ya da yaşlı misafirlerimiz geldiğinde sürekli üst kata inip çıkma problemini ortadan kaldırmak, yaş ilerleyince de pişmanlık duymamak ve yaşam alanına yakın olmak için zemin kata bir adet yatak odası konulması önem taşıyan ince bir detaydır. Artık yaşam alanlarına gelelim, dediğinizi duyar gibiyim. Yaşama bölümümüz salon, mutfak ve varsa eğer kış bahçesinden oluşuyor. Yaşama alanında iki seçeneğimiz var. Birinci seçenek mutfağı ayrı yapmak, ikinci seçenek ise salon ve mutfağı birleştirip daha ferah bir alan elde etmek. Tabi kafalarda soru, peki ya yemek kokusu ne olacak? Yazlık bir bölgede konutunuzda dışarısıyla bir bütün olacağınız için tüm pencereleriniz yaz boyunca açık olacak ve nitekim bahçede yaşayacaksınız. Bazen adımınızı bahçeye atar atmaz ağustos böceklerinin cızıltısında uyuyakalacaksınız. Ben genellikle danışanlarıma açık mutfak önermekle beraber tabii ki burada size özgü olan yaşam tarzınız da tercihleri yönlendirecektir. Aman sevgili okurlarım apartman tarzında villa arsalarına sıkıştırılarak yapılan 1 + 1 ve 2 + 1 villacıklardan uzak durunuz. Bu gibi yapıların apartmanlardan farkı yok, bunun yerine yazlık beldenin şehir merkezinden apartman dairesi almanız ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve bu çok daha ekonomik olacaktır. Şunu da demeden geçemeyeceğim, yaşam alanınızı sadece uyumak, yemek yemek gibi durumlarla sınırlandırmayın. Özellikle yazlığınızı; şehrin kalabalığından uzak, ailenizle daha verimli bir tatil dönemi geçirdiğinizi düşünerek inşa ediniz.