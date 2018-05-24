Hande Ünsal İle Özel Röportaj

yazan: Serkan Kızılbayır 4

Tüm MAG okurlarına yine müzik dolu bir ay diliyorum. Geçtiğimiz günlerde radyo programımda da ağırladığım sevgili Hande (Ünsal) bu ay konuğum oldu bu köşede. Muhteşem enerjisiyle biz çok keyifli zaman geçirdik ve işte o keyifli sohbetimiz de yazımda sizi bekliyor.

Ozan Doğuluyla çalışman Derdim Çok ‘u hayırlayıp başlayalım sohbetimize

Ne çok derdi olan insan varmış be inanın gelen videolardan yağmur gibi yağan mesajlardan mutluluk duyuyorum. Bazı şarkılar insanların söylemek isteyip söylemediği her ne varsa işte tamda ona tercüman oluyor. Sanırım bu şarkıyla ilgili en çok gururlandığım şeylerden birisi de bu.

–Ozan Doğulu ile çalışmak nasıldı?

Ozan Doğulu Gerçekten sihirli bir değnek gibi kendi ışığından yeni ışıklar doğuruyor. Sihrinden bir parça da bana değdi ne mutlu böyle bir müzik dehasıyla müzik yapmak. Hayatımın en anlamlı işlerinden biri.

–Şarkının klibinden de bahsedelim, kimlerle çalıştın?

Klibimiz sevgili Murat Joker eşliğinde çekildi. Çok güzel bir ekiple çalıştık. Öncelikle kıyafetlerimle tek tek uğraşan Gizem Esendemir ve electic concept, makyajımla Seçkin Sunguç, saçımla Tayfun Kaydok, görüntü yönetmenimiz Varol Şahin… hepsine çok teşekkür ederim.

Yeniyi konuştuk Hande Ünsal öncesi yapalım seninle. Nasıl girdi müzik senin hayatına?

Ben müziğin ortasına doğdum zaten. Malum sülalede başka bir iş yapan yok ama yine de profesyonel anlamda müziğe konservatuarın üniversite yıllarında başladım. Aslında başladım diye tabir ettiğim şey vokalist olarak birçok ünlü sanatçıya sahnede eşlik edip aynı zamanda da kendi sahnemi yapmaya başlamış olmaktı.

Küçük yaşta başladın hatta hala küçüksün gençsin 🙂 Vokalisti olduğun isimlerden bahsedelim mi biraz? Nasıldı onlarla çalışmak?

Pek gençte sayılmam malum otuza 4 kaldı ve artık bizden çok daha gençler de var elbet minnoşkolar Gerçekten Türkiye’nin en başarılı isimleriyle aynı sahneyi paylaştım. Başta babam gibi sevdiğim Cengiz Kurtoğlu, Tan Taşçı, Işın Karaca ve Berkay. Onlar benim uğurum hepsi benim canım.

-Hande yazıyor ve çok güzel yazıyor. Ama nasıl yazıyor O’na ne yazdırıyor?

Kendi yaşadıklarım, çevremde yaşananlar ve bazen de bir kurgu hayal ürünü. Kısaca ilham bu nerden ne zaman geleceği belli olmaz.

-Hiç ‘O’ na bir şarkı yapsam da söylese dediğin bir ‘O’ oldu mu?

Hayatta olsaydı Müslüm Gürses, Tarkan, Sıla, Sezen Aksu, Ebru Gündeş Ceylan Ertem, Mabel Matiz, Yıldız Tilbe, Berkay ve Demet Akalın

–Seninle aynı dönemlerde bu işte isim yapmaya başlayan, senin gibi genç isimlerden kimleri beğeniyorsun, takip ediyorsun?

Aynı dönem derken. Mesela bir sene önce Güliz çıktı. (Senden benden bahsetmem lazım)

Buray, Simge (canım ablam) off daha çok fazla isim var. Müzik yapan herkesi seviyor dinliyor ve destekliyorum.

-Sosyal medya ile aran iyi senin de. Var mı bize anlatacağın ilginç ya da çok hoşuna giden bir yorum, mesaj?

Bana kalırsa değil. Keşke kuşlarla haberleşmeye devam etsek. Beni en çok mutlu eden şey derdim çokça gelen yüzlerce video.

–Biraz da özel de Hande diyelim… ‘Aşk ‘ hayatında nerelerde, nasıl gidiyor, günlük hayatta Hande neler yapıyor?

Aşk öyle bir büyü ki öyle bir büyü ki anlayamazsın demiş Deniz Seki hem de ta 1999 yılında. Günlük hayatta bu sıralar spor ve müzik var daha ne olsun sahneden başka şeylere zaman kalmıyor.

–Gelecekle ilgili plan mı yaparsın, hayal mi kurarsın ya da her şey spontane mi gelişsin istersin? Planların, hayallerin neler varsa?

Hepsi bir arada yaparım. Önce hayal kurarım sonra plan yaparım en sonunda da spontane gelişir zaten.

-Hande şarkı yazamıyor, yorumlayamıyor olsa şimdi alsak bu yetenekleri senden, başka hangi alanda iyi olurdum ya da şu mesleğe de sahip olmak isterdim dediğin bir şey var mı?

Allah korusun ne biçim soru bu böyle. Düşüncesi bile kötü bu soruyu izninizle pas geçiyorum

–Peki peki biz de düşünmedik zaten öyle bir şey. Hayattaki en büyük keşken ve iyikin neler?

Valizimde taşıyorum keşkelerimi bilelerimi. İyi ki anneannemin torunuyum.

-Neye ‘asla ‘ dersin?

Sadece işim söz konusu olduğunda prensiplerim dışındaysa asla derim.

–Peki gözün gibi baktığın eşyan?

Anneannemden kalan her şey.

-Son zamanlarda izlediğin en iyi film neydi?

Cebimdeki Yabancı, Arif ve 2016, Aile Arasında. Tam bir Türk filmi severi değil miyim?

– Son olarak eklemek istediklerin?

Yaklaş sana iki çift lafım var; DERDİM ÇOK