Güzelliğinizden Ödün Vermeyin

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Yazar: Hamiyet Akpınar

Plajda nasıl makyaj yapılması gerektiğini biliyor musunuz? Yaz aylarında yokmuş gibi ama sizi harika gösterecek makyajı yapmanın püf noktalarına birlikte bakalım…

Plaja giderken abartılı makyaj yapmak yerine doğru ürünleri minimum şekilde uygulayarak yok gibi görünen ten makyajı yapabilirsiniz. Göz makyajında waterproof ürünler kullanarak gün boyu kalıcı göz makyajı ve çekici bakışlar elde edebilirsiniz.

Plaj makyajına başlamadan önce mutlaka güneş koruması uygulamalısınız. Güzel bir cilde yapılacak en güzel yatırımın güneşten korunması olduğunu unutmayın. Fondötenin altına uygulayacağınız güneş kremi yağlıysa veya suya dayanıklı değilse, makyajınız dayanıklı olmaz ve akar.

Plaj makyajında ince yapılı fondötenler tercih etmelisiniz. BB krem veya renkli güneş koruyucuların hayat kurtardığını unutmayın. Yaz aylarında yoğun ten makyajı yerine daha doğal ve sade görünümler tercih ederek hem cildinizi daha mutlu edebilir hem de daha genç ve enerjik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Cildinizde güneş lekeleri varsa hem daha da koyulaşmasını engellemek hem de leke görünümünü azaltmak için ince yapılı ve güneş korumalı waterproof pata kremleri kullanmak ideal olacaktır.

Plajda en güzel görünen cildin, en nemli cilt olduğunu da asla unutmayın. Yazın cildimiz su kaybettiği için bol su tüketmelisiniz ve cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz.

Yanaklarınıza renk katmak için krem formdaki allıkları ve bronzlaştırıcıları tercih edin. Böylelikle teninizin canlı ve ışıltılı görünmesini garantilemiş olursunuz.

Plajda göz makyajı yapmayı tercih edenlerdenseniz, ürünlerinizi mutlaka suya dayanıklı seçmelisiniz. Doğal tonlarda krem far, kirpik dibine akmayan bir kalem ve waterproof maskara kurtarıcınız olacaktır.

Kaşları da unutmamak gerekir. Göz makyajının en önemli kısımlarından biri de kaşlardır. Suya dayanıklı bir kaş kalemi ile boşlukları doldurup kaş jeli ile yukarıya doğru tarayarak sabitleyebilirsiniz.

Dudaklarınızı nemlendirmeyi unutmayın. Doğallığı yakalamak için, ruj seçiminizi dudak renginize yakın tonlardan yana kullanın.

Plajda kalıcı olarak bilinen birçok markanın ürünlerinin bazı tenlerde akabildiğini, o nedenle makyajın şart olduğunu düşündüğünüz noktada güvendiğiniz bir güzellik merkezinde, iyi bir kalıcı makyaj veya ipek kirpik taktırma seçeneği de aklınızda bulunsun.