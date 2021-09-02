Dün, Bugün ve Yarın`ın Tasarımı

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Mimarlık sektörünün markası Move Mimarlık A.Ş’nin, Ağaoğulları için YDA Center’da tasarladığı yeni ofis projesi, Türk Avangard’ını İskandinav renkleriyle zenginleştirerek zamansız ve lüks bir deneyim sunuyor.

Ankara’nın ofis projeleri içerisinde parlayan YDA Center projesi, Move Mimarlık A.Ş imzasıyla büyülemeye devam ediyor. Ağaoğulları A.Ş için tasarlanmış olan birçok farklı ülkenin esintilerini taşıyan yeni ofis, geçmiş ve gelecek kavramlarını da birbirine yaklaştırıyor.

Alışılagelmiş şık Türk Avangard’ını, sade İskandinav renkleri ile birleştirerek akılda kalıcı bir tasarım elde ettik.

Detaylarında klasik İngiliz dokuları kullandığımız projemiz bizleri oldukça tatmin etti.

Bu proje sayesinde kullanışlı, modern, şık ve aynı zamanda klas gözükebilen bir ofis tasarlamış olduk. Ofislerin iş insanları için bir prestij olduğunu düşünürsek, Move Mimarlık A.Ş olarak çözüm ortaklarımıza değer kattığımızı bilmek bizim için oldukça gurur verici.