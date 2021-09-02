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Dün, Bugün ve Yarın`ın Tasarımı

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Yazarlar

Dün, Bugün ve Yarın`ın Tasarımı

yazan:
26
Okuma süresi 1 dakika

Mimarlık sektörünün markası Move Mimarlık A.Ş’nin, Ağaoğulları için YDA Center’da tasarladığı yeni ofis projesi, Türk Avangard’ını İskandinav renkleriyle zenginleştirerek zamansız ve lüks bir deneyim sunuyor.

 

Ankara’nın ofis projeleri içerisinde parlayan YDA Center projesi, Move Mimarlık A.Ş imzasıyla büyülemeye devam ediyor. Ağaoğulları A.Ş için tasarlanmış olan birçok farklı ülkenin esintilerini taşıyan yeni ofis, geçmiş ve gelecek kavramlarını da  birbirine yaklaştırıyor.

 

Alışılagelmiş şık Türk Avangard’ını, sade İskandinav renkleri ile birleştirerek akılda kalıcı bir tasarım elde ettik.

Detaylarında klasik İngiliz dokuları kullandığımız projemiz bizleri oldukça tatmin etti.

 

Bu proje sayesinde kullanışlı, modern, şık ve aynı zamanda klas gözükebilen bir ofis tasarlamış olduk. Ofislerin iş insanları için bir prestij olduğunu düşünürsek,  Move Mimarlık A.Ş olarak çözüm ortaklarımıza değer kattığımızı bilmek bizim için oldukça gurur verici.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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