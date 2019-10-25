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Dumanlı Gözler Sonbahar/Kış Makyajına Damgasını Vuruyor

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Dumanlı Gözler Sonbahar/Kış Makyajına Damgasını Vuruyor

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19
Okuma süresi 2 dakika

Sezonun trendlerini iyice inceledikten sonra, bir çok farklı tarzda yapılmış smokey göz makyajı karşımıza çıkıyor, doğal kahve, kızılar, morlar, lilalar ve tabi ki siyahın her tonu ile yapılan dumanlı göz makyajı artık kaçınılmaz olarak hayatımıza girecek gibi görünüyor.

Birçok kadın tarafından tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi de gözlerin daha iri ve dikkat çekici görünmesini sağlaması olduğunu biliyoruz. Açık tenli ve renkli gözlülerin daha soft tonlar tercih etmelerini ve gölgeleri çok kaşa kadar yaymadan, gözün katlama bölgesine kadar yaymalarını öneririm.

Daha yoğun ve koyu tonlar tercih edenler için söylemem gerekenler ise bu sezonun smokey makyajı öyle çok koyudan açığa degradeli, geçişli yoğun far uygulamaları ile yapılmadığıdır.Çoğunlukla kajal tarzı dağıtılabilir bir kalem sürüp, fırça yardımı ile hafif buğulandırmak ve benzer renkte bir far ile geçiş sağlamak daha pratik olacaktır, gözü çerçeveleyen kalemin biraz hissediliyor olması önemli bir detay! Kalemin biraz dağılması, bir gün öncesinden kalmış gibi görünmesinden korkmayın, orada da extra bir trend durumu söz konusudur.

Göz içine çoğunlukla açık renk kalem uygulanması makyajın koyulaşmasını önlediği gibi, gözün de daha iri durmasını sağlıyor. Bakışlara derinlik verirken, daha aydınlık bir görünüm için göz pınarlarına uygulanan inci ışıltısı aydınlatıcıları da unutmamak gerekir.

Smokey eye makyajı yapıyorsanız, makyajınızın geri kalan kısmını çok doğal tutmanız modern görünümün olmazsa olmazı, az ten makyajı, neredeyse yok kontur/allık uygulaması, bazı ekstrem nötr kaşlara da rastlamakla birlikte, çoğunlukla kaşların göz makyajı ile benzer baskınlıkta olması ve tabi ki doğal nude tonlarda rujlar kullanarak bu tarzı gündüz makyajına da rahatlıkla taşıyabilirsiniz

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Yazar Hakkında /

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