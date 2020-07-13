Dinlen, Arın, Aydınlan

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Evlerin dış dünyaya açılan kapısı balkonlar, gökyüzüne dokunan teraslar, doğadaki keyif köşeleri, dekoratif bahçeler ve tatili ayağınıza kadar getiren havuzlu alanlar için hazırlık vakti! Yaşadığınız yerin atmosferini tazelemek hem psikolojinize hem de ruhunuza iyi gelecektir…

Dekorasyonu “tasarım”, “ilham” ve “prestij” gibi kelimelerle vurgulayan ve bir yaşam biçimine isim veren Sem Collections, çatısı altındaki global markalar ve yeni outdoor koleksiyonlarıyla 360 derecede keyifli bir açık hava yaşamı sunuyor…

Dinlen

Sem Collections’ın açık hava yaşamı ile ilgili öncü markası Talenti, 2020 yaz sezonu koleksiyonu ile göz kamaştırıyor. Maksimum rahatlık, netlik ve rafinelik kurgusu üzerine tasarlanmış koleksiyonun temel tanımı “güncel elegans”. Açık renkler, kanvas doku, geniş ve derin hacim bu koleksiyonun öne çıkan özellikleri. Adeta dış mekânda salon konforu sunuyor. Dış mekân mobilyaları hak ettiği değeri görmeye başladığından bu yana sandalye, koltuk, kanepe, sehpa, masa ve şezlong olarak oluşturulmuş yeni nesil serilerin tekli, ikili veya çoklu alternatiflerinde ise yan yana geldiklerinde grup oluşturma fonksiyonu sağlaması yoluna gidiliyor. Bu tip tasarımlarda fonksiyonel ve ergonomik bir estetiğin hedeflendiği oldukça belirgin olarak karşımıza çıkıyor.

Arın

Banyo alanındaki en saygın uluslararası markalardan biri olan Antoniolupi İtalya’dan dünyaya minimalizm rüzgârları gönderen bu markanın açık hava duşları ise yine özellikle havuz çevresindeki arınma noktalarının ilk tercihleri arasında. Antoniolupi’nin endüstriyel tarzıyla dikkat çeken dış mekân duş sistemi Fuotimeteo Slim, artık bir ikon niteliğinde… Duş sistemlerinde değişen renkler, suyun miktarı, davetkâr kokular ve çeşitli sesler zihin üzerinde organik değişimlere sebep oluyor. Bu değişimler de duyuları harekete geçirerek bedeni büyük oranda yenileyerek iyileştiriyor. Çalışma hayatının hızlı ve yorucu temposu nedeniyle, insanlar artık her şeyi daha hızlı yapıyor ve daha planlı yaşıyor. Yoğun şehir yaşamı, günlük hayatın stres ve yorgunluğunu atarak rahatlama ihtiyacını artırıyor. Her geçen gün daha fazla tercih edilen yeni nesil duş sistemleri, lüksü ve konforu evlere taşıyor. Yeni nesil duş sistemlerinde yer alan renk terapisi, kromoterapi, su masajları gibi fonksiyonlar banyoyu keyif alanı haline getiriyor.

Aydınlan

Outdoor aydınlatma ile bahçenizi adeta bir karnaval havasına döndürebilirsiniz. Bahçenize değişik tasarımlı aydınlatmalar ile farklı bir hava katabilir ve açık hava dekorasyonu için mükemmel bir görüntü elde etmiş olursunuz.