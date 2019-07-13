Delege Et Mutlu Ol

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Güzel bir yaz dönemi geçirmenizi, daha mutlu bir yeni sezon ve bir sonraki tatil için gün saymadığınız keyifli bir çalışma dönemi diliyorum şimdiden. Tabii bu iş dilekle olmuyor, elbette biraz çaba ve profesyonel davranış gerektiriyor. Ben de bu yaz mutlaka hepimizi ilgilendiren bir konuyu anlatmak istedim. O zaman hemen zaman ve yorgunluk düşmanı konumuzu ele almaya başlayalım.

Delegasyon hepimizin hayatının bir bölümünde mutlaka problem yaşadığı ve yapmayı öğrenene kadar birçok kez krizler geçirmemize sebep olan temel konulardan birisidir. Birisinin yaptığı işi beğenmeyip tekrar yaptığınızı, en iyisi olmalı dediğinizi, sorumluluğunu alamam deyip riske girmediğinizi çok iyi biliyoruz; çünkü biz de sizin gibi davranıyoruz çoğu zaman. İster iş hayatınızda, ister aile içinde ve sosyal arkadaş çevrenizde olsun bu şekilde davrandığınız için ne kadar çok yorulduğunuzu, beraberinde strese girdiğinizi, bunalıp hayat performansınızı düşürdüğünüzü biliyoruz.

İyi Yönetici Delege Eder: Delegasyon

Başarılı bir yöneticiliğin unsurlarından birisi de iyi bir delege etme yeteneğidir. Delegasyonu tanımlayacak olursak, kısaca sizin sorumluluğunuzda olan bir işi, astınız olan kişi ya da takıma devretmenizdir.

“İyi bir yönetici işleri delege edemezse asıl işi olan yöneticiliği yapmaya zaman bulamaz”

Yöneticinin işi, yapılan işlerin yapılıp yapılmadığını takip edip bunun için gerekli yönlendirmeyi yapmak, ekibinin eğitimini ve bu konudaki sorumluluk alma becerilerini geliştirmektir.

Nasıl Delege Edilir?

Öncelikle mevcut hata ve riskleri bilmeli, bunu bir bilgilendirme olarak ekibine öğretmeli ve sorumluluğu devretmelidir. Ancak bunu yaparken işin arkasını bırakmamalı her zaman orada olduğunu hissettirmelidir. İşin nasıl ve hangi şekilde yapıldığını takip etmeli, gerekli yerlerde sistem oturana ve güven iklimi oluşana kadar müdahale etmelidir. Kör bir delegasyon başarısızlık ve mutsuzluk oluşturur. Yönetici mutlaka kendine şu soruyu sormalıdır: “Delege edebileceğim bir iş mi ve ekip bu işi başarabilir mi?”. Sonuçta sorumluluğun her şekilde yöneticide olduğunu söylemeye gerek yok sanırım.

Delege Edilmeyecek İşler Neler?

Bazı işleri delege etmemek gerekir; tamamen bizim sorumluluğumuzda olan, başkasının dahil olması beklenmeyen bir işi devredemeyiz, bu risktir ve ciddi sonuçlar doğurabilir. İlk defa yapacağınız ve sizin de sonuçlarını ve yol haritasını bilmediğiniz işleri kesinlikle devretmeyin. Bu hem sizi geliştirir hem de gereksiz bir aksilikle mücadele etmenizin önüne geçer. Üst düzey bir ilişki gerektiren bir işi devretmek hem size hem kuruma itibar olarak zarar verebilir.

“Eğer sakin çalışıyorsa acelesi yoksa bil ki orada başarılı bir delegasyon var”

Ödül-Ceza

Delege edilmiş ve o iş yapılamamış, ya da delege edilen iş çok daha iyi bir performansla tamamlanmış ise bu noktada ödül ve ceza mutlaka devreye girmeli, gerektiği gibi herkes yaptığının karşılığını alacağını görmelidir. Aidiyet bu noktada çok önemli ve gereklidir, işi sahiplenen çalışanlar bunun karşılığını kurumlara fazlası ile vereceklerdir.

5 Adım’da Delegasyon

Görevin ne olduğunu net ve örnekleri ile açıkla.

İşin tamamını ve sonuçlarını görmesini, neden bu işte başarılı olması gerektiğini fark etmesini sağla.

Çerçeveyi ve işin ortalama seviyesini belirle, üst ve alt noktalarını fark etmesini sağla ve başarı-başarısızlık tablosunu görmesini iste.

Yetki devret; delegasyon için sadece işi devretmek yetmez, bu konuda inisiyatif almasına yetecek kadar yetki de verilmeli.

Motive et ve gerektiği noktada destek ver; yeri geldiğinde koçluk yap ve hep arkasında olduğunu hissettir.

“Her işi yapmaya çalışan hiçbir işi yapamaz”

Birlikte hep daha güçlüyüz ve mutluyuz. Güven ve koordinasyon ile daha başarılı ve güzel günler göreceğimiz aşikar.