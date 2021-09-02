Cıvıl Cıvıl Sonbahar
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Dökümlü pantalonlar, yırtık kotlar desenli kazaklar ve rengarenk aksesuar ile cıvıl cıvıl bir sonbahar bizi bekliyor.
Dökümlü pantalonlar, yırtık kotlar desenli kazaklar ve rengarenk aksesuar ile cıvıl cıvıl bir sonbahar bizi bekliyor.
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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