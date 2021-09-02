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Cıvıl Cıvıl Sonbahar

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Yazarlar

Cıvıl Cıvıl Sonbahar

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Dökümlü pantalonlar, yırtık kotlar desenli kazaklar ve rengarenk aksesuar ile cıvıl cıvıl bir sonbahar bizi bekliyor.

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Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

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