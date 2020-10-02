Cildiniz Sonbahara Hazır Mı?

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Yazar: Hamiyet Akpınar

Sonbaharın gelmesi ile yazın güneşten kurumuş, hasar görmüş cildimize sağlığını ve ışıltısını geri kazandırma yöntemlerine gelin birlikte göz atalım.

Yaz mevsiminde güneşe maruz kalan cilt, sonbahar aylarında tehlike sinyalleri vermeye başlıyor. Bronz ten ve ışıltılı görünümün bir süre sonra lekelenmiş, kuruyup pul pul dökülmeye başlamış bir cilde dönüşmemesi için önlemleri almak, uygulamak ve cildi bir an önce toparlamak şart.

Ciltteki nem oranı, özellikle mevsimsel geçişlerde çok önemlidir. Çünkü yazın UV ışınlarından etkilenen cildimiz, sonbahar gelince bronzlaşmış olmasının yanı sıra kurumuş, yıpranmış olur ve erken yaşlanma belirtileri gösterir. Nemsiz kalan cilt ışıltısını kaybederek, kuru ve mat görünür. Güneşin cilt üzerinde yaratmış olduğu bu olumsuzluklara karşı, bir an önce önlem almak ve kışa dönük hazırlık yapmak gerekmektedir. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte cildin içerdiği su miktarı da azalmaya başlar. Bunun sonucunda, yaz aylarında kullandığımız cilt bakım ürünlerinin artık cildimizi nemlendirmekte yetersiz kaldığını fark ederiz. Yazın terleme sonucu doğal olarak nemlenen cilt için hafif nemlendiriciler yeterli olurken, bu dönemde daha zengin içerikli ve onarıcı ürünlerin kullanılması gerekir.

Güneş ışınlarının verdiği zararlardan kurtulmak, daha temiz, nemli ve bakımlı bir cilt için neler yapabiliriz?

Temizlik: Öncelikle cildimizdeki makyajı, yağı, kiri atmak için cilt yapısına uygun temizleme ürünleri ile sabah ve akşam olmak üzere cildimizi günde iki kez temizlemeliyiz.

Peeling: Cildi ölü hücrelerden arındırmak amacıyla yapılan bu işlem, alttan gelen yenilenmiş hücreye de yer açar, yüzeysel olarak yapılan krem peelingler üst deri tabakasını arındırırken, daha derinden yapılacak soyma işlemi için ise AHA Glycolic Peeling içerikli serumlar yardımıyla alttan sağlıklı yeni derinin ortaya çıkması sağlanabilir. Bu işlemin aynı zamanda güneş lekeleri üzerinde de olumlu etkileri var. Bu tarz bir uygulama sonrasında, güneşe maruz kalmamak çok önemli. Her türlü cilt soyma işlemi sürecinde, yoğun güneş koruyucu kullanılmalıdır.

Besleyici Serumlar: Cildin su tutma kapasitesini arttıran Hyaluronic asitli serumları, uv hasarlarına karşı antioksidan C vitaminli, E vitaminli ve kolajen tetikleyici serumları gece bakım rutininize mutlaka ekleyin. Unutmamak gerekir, sonbaharda güneş hala bizimle beraber olduğu için güneş koruyucu veya güneş koruyuculu BB kremleri kullanmaya devam etmelisiniz. Cildi çok kurumuş ve hasar görmüş kişilerin uzmanlardan destek alıp, daha derinlemesine cilt temizliği yaptırıp, mezoterapi yöntemleri ile cilt yenileme yoluna gitmelerini tavsiye ederim.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte vücudu kapatan kıyafetler tercih edildiğinden, vücudumuzda gelişen kuruluk şikâyetinin de farkında olmayız. Yüzümüz için göstermiş olduğumuz özeni vücudumuz için de göstermemiz gerekir. Yaz ayları bitiminde güneşin etkisi ile kuruluğu artan vücudumuzu da nemlendirmeyi ihmal etmemeliyiz. Nemlendiricileri, özellikle banyo sonrasında uygulamamız cildin daha iyi nemlenmesini sağlamak açısından önemlidir.