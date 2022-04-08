Bir Bahar Şarkısıdır Nisan

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Değerli Okurlar;

Hem havalar hem de genel olarak sağlıklar çok daha iyi… Geçmiş dönemde çok sık bir araya gelinemediği için organizasyonlar biraz yavaşlamıştı. Şimdi yeniden özlediğimiz buluşmalar hızla gerçekleşmeye başladı. Moda, sanat, iş dünyası birbirinden renkli etkinlikler düzenliyor. Biz de MAG PR Solutions olarak, İstanbul’dan sonra Ankara’da da kapılarını açarak özel koleksiyonlarını moda severlere sunan Miss Dalida markasıyla, sekizinci kez kapılarını açan ve binlerce sanatseveri ağırlayarak unutulmaz anlara sahne olan ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’yla, uluslararası turizm fuarı Travelexpo’yla, etkinliklerimize devam ettik.

Kapağımızda; Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın başrollerini paylaştığı aksiyon ve dram dizisi “Baba”nın Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız konuğumuz. Dizideki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekerek sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alan başarılı oyuncu, hayatı ve kariyeriyle ilgili son dönemlerde oldukça merak edilen soruları MAG Okurlarına özel yanıtladı…

Ekranlardaki sempatik halleri, rol aldığı filmler ve yaptığı şarkılarla milyonların gönlüne taht kuran Murat Boz, uzun bir süredir röportaj vermiyordu. Yeni şarkısı “Harbi Güzel”i yayımlayan ve şu sıralar stüdyodan çıkmayan ünlü sanatçının, bir değişim sürecinde olduğunu belirttiği söyleşisi sizlerle…

Sanatçı, televizyoncu, tarih anlatıcısı ve toplum gönüllüsü Pınar Ayhan, kurmuş olduğu Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile, köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime yardımcı olmayı hedefleyen projelerini anlattı…

Köşe Yazarımız Sinem Yıldırım, Türkiye’yi ve Türk sinemasını dünyaya tanıtan ünlü yönetmen Mustafa Karadeniz ile, filmleri ve film sektörünün geleceği üzerine oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdi…

“Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü” oyunu ile başkentlilerle buluşan ünlü oyuncu Mahir İpek’in; kendisi ve sahne aldığı Bilkent Sahne AST ile ilgili önemli açıklamalarına yer verdik…

Türk halkının egemenliğini ilan ettiği ve Atamızın, çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz bu ay… 23 Nisan’a özel olarak hazırladığımız renkli MAG Kids sayfalarında dekorasyondan eğitime, ünlü çocukların röportajlarından alışverişe bol bol yeni nesle yer verdik.

Ayrıca yine MAG Dekorasyon, MAG Sağlık – Güzellik, MAG Business içeriklerimiz ile size rehber olacak, aydınlatacak birçok konu ve konuğu da sayfalarımıza taşıdık.

Herkese hayırlı, bereketli, güzel bir Ramazan Ayı diliyorum. Bu bahar; tüm dünyamıza barış ve huzur getirsin.

Çok Sevgiler