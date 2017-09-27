Benjamin Button Bekle Beni Geliyorum

yazan: Tuğçe İnal 10

Dile kolay 40 sene… İstersen de ki; bir fincan kahvenin hatırı kadar ya da 40 tane yaz mevsimi kadar… Sonbahar çocuğu olmanın fıtratında var romantik olmak. Eh bir de Terazi burcu kadınıysan, tüm taşlar yerli yerine oturuyor… Benimsin Ekim! En büyük sığınağım, en hoş sohbetli ayım, en hatırşinas 31 günsün bana. Ben 40 oldum bu ay sevgili okurlar. Darısı olamayanın başına diyor ve sizi benimle bırakıyorum.

The Ritz Carlton – Hotel De La Paix Geneva

Önünüze Leman gölünü, arkanıza Mont Blanc dağlarını alın ve balkonda şehrin sükunetini dinleyerek terapi yapın. Hem şehrin içinde hem keşmekeşten uzak alt kattaki PhilippePascoet’de tatlı krizine girin. De La Paix, Cenevre’de birkaç gün için en şık kaçamak noktalarından biri…

Finders Keepers

2009 yılında kurulan Avustralya merkezli FindersKeepers, o günden bu yana sezon trendlerini zamansız tarzı ve dikkat çekici baskı desenleriyle yorumlamaya devam ediyor. Podyumdan ve sokak modasından ilham alan markanın kadınlara yönelik koleksiyonları canlı renk ve el işi detaylarıyla öne çıkıyor.

Dilek Altunay

Takıya olan tutkusunu kuyumculuk eğitimiyle taçlandıran Dilek Altunay, her şeyi bir kenara bırakarak çıktığı tasarım yolculuğunu kendi markasıyla devam ettiriyor. Tasarımcı, kendi adını taşıyan koleksiyonda; gümüş, bronz, altın ve yarı-değerli taşlar kullanarak tasarladığı modern ve zarif takılara yer veriyor.

Enci Velidedeoğlu

Enci Velidedeoğlu, Ekavart ve Yahşi Baraz iş birliğiyle ünlü sanatçıların eserlerinin basılı olduğu bir eşarp koleksiyonu hazırladı. Sınırlı sayıda üretilen bu eşarplar değişik stillerde kullanılabildiği gibi çerçevelenip tablo olarak da kullanılabilmektedir. Ekavart iş birliğiyle yaratılan eşarp modellerinin gelirinin bir kısmı, üniversitede okuyan burslu öğrencilere yardım olarak gitmektedir.

NİSA KALO

Aileden gelen yarım asırlık tekstil tecrübesi ile 2008 yılında kurulan NisaKalomarkası, değişime ayak uyduran ve dönem trendlerini yenilikçi tasarımlarla buluşturan modern hazır giyim koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor.

Tiger In The Rain

Koreli tasarımcı Jung-Sun Lee tarafından yaratılan TigerInTheRain, kadınlara yönelik özel koleksiyonlarıyla dikkat çeken bir tasarım markası. 15 yılı aşkın süredir Kore moda endüstrisinde olan tasarımcı, markasında ünlü markaların vintage parçalarının yeni yorumlarının yanı sıra özel bir tişört koleksiyonu ve vintage etkili hazır giyim ürünlerine de yer veriyor.

Totem Salvaged

TotemSalvaged, vintage kumaş, doku, desen ve diğer malzemeleri bir araya getirerek eski tadında modern aksesuarlar yaratan bir tasarım markası. Markanın tasarımcısı StephanieLarrowe dünyanın farklı yerlerinden topladığı etnik parçaları stil sahibi portföy ve çantalara dönüştürüyor.

Spitfire

Londra’nın bağımsız ruhundan esinlenen Spitfire, iddialı ve farklı ürünleri tercih eden gözlük meraklıları için tasarlandı. Tasarlamayı bir tutku haline dönüştüren Spitfire, feminenlik karşıtı maskülenlik, retro karşıtı fütüristik, cici karşıtı punk, uslu karşıtı serseri gibi zıtlıklardan beslenmeyi seviyor.