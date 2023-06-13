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Barış Küpçü: Lüks ve Şık

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Yazarlar

Barış Küpçü: Lüks ve Şık

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Türkiye’nin en ünlü iç mimarlık firmalarından Move Mimarlık, tasarladığı çeşitli alanlarla ön plana çıkıyor. Firmanın kurucusu, Türkiye çapındaki önemli isim Barış Küpçü, yeni tasarladıkları villayı anlatıyor.

Bazı projeler kendisi anlatır… Deniz Hanımların bizden istedikleri şık bir evdi. Tabii fonksiyonlar da olmazsa olmazlarıydı.

Büyük hacimli bir villa yapıyorsanız eğer, sizi en çok yoracak yer bazen kurtaran yer de olabilir. Görkemli bir merdiven fikri, bizi sonuca götürür diye düşündük ve yanılmadık.Abartı dekor hakkımızı merdivende kullandıktan sonra, bir çalışma ortamı tasarlamamız gerekliydi ve bu öyle olmalıydı ki evde olduğunuzu unutmadan, ofiste olduğunuz kadar konsantre olabilmeniz gerekliydi. Bir ofisin tüm kullanılabilirliğini çalışma odasına yerleştirdik. Kim bilir, belki de orada görüşme yapmak isterler. Bilindiği üzere, mutfaklar artık yaşam alanlarının en çok kullanılan yeri. Haliyle, bir kütüphane kötü olmaz diyerek konuyu biraz özelleştirdik. Gerek aydınlatma seçimleri gerekse kullanılan renkler ile oturma odası konforunu burada sağladık.

Benim de en çok sevdiğimdir. Aydınlık salonları, az eşyalı salonların oldukça moda olacağını bilerek tasarladık. Merdivene, görüntüsünü kapıdan girene olduğu kadar içerde oturana da sunabilmek adına güzel bir yerleşim uyguladık. Işık girişlerini engellememek adına tüm eşya yerleşimlerini orantıladık.  Modern bir çizgiye dokunmak istediğimiz bu projede, duvardaki serbest dekor alanımızla birlikte belirli bölgelere detaylar gizledik. Gözü yormadan bunu yapmak, ustalık işi olsa gerek.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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