Barış Küpçü: Her Şeyden Biraz

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Batı’nın modernizmini Türk geçmişinin görkemiyle harmanlayarak, altın renkli detayların eklendiği proje, Polipa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Veral için fevkaladenin fevkinde bir tasarımdır…

Bu kez İstanbul’dayız. Fetihlere konu olmuş, tarih boyunca kıymetli kılınmış bir şehir. Öyle bir şehir ki burası, tüm şehirlerden ayrışarak nadideliğini korumuş. İçinde doğmayanlar için zor bir şehir. Eğer bir İstanbul firması olsaydık, emin olun böyle methiyeler düzmeyecektim, çünkü bir projeyi hayata geçirmek için Ankara gibi bir şehirden gidiyorsanız, dönüşümün farkında olursunuz. Geçmişi olan ve geleceğe gayet vizyoner bakan kuşak aktarımını tamamlamış Move İç Mimarlık A.Ş. olarak, Türkiye’nin en önemli markalarından Polipa A.Ş. için yapmış olduğumuz tasarımdan bahsedeceğim sizlere.

Polipa A.Ş. markasının ABD’de serüvenini tamamlamış kuşak temsilcisi ve sahibi Seyit Veral ile yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda anladığımız şey şuydu: Batı’nın bakış açısını ve Türk geçmişinin şaşaasını karıştırmamız gerekliydi. Muhteşem bir deniz manzarası olan mülk, işimizi kolaylaştırsa da karşımızdaki partnerimiz tanınmış bir marka ve kişiydi. Sadece fevkaladenin fevkinde olursak tam not alabilecektik.

Hareketimize girişten başlamaya karar verdik; bu sebeple, modernize edilmiş tasarımıyla dikkat çeken bir karşılama alanı ilk hamlemiz oldu. Ve istediğimiz şıklık için altın renkli detaylar ekledik.

Bizden istenen ince çizgi için, oldukça modern bir tasarımın üzerine ‘‘gold’’ eklemek yürek ister! Tüm ışık havuzlarımızı asimetrik yaparak modern bir şirket havası verirken, metal detaylar ekleyerek de marka namına modern ve kaliteli bir hizmet anlayışı hissiyatı uyandırdık.

Dönüşümü zor olan alt kat için yine çılgınca bir fikir! Polipa markasının ürettikleri günlük hayatımızda kullandığımız her şeyde olsa da, sergilenmesi oldukça zor ve endüstriyel ürünler. “Neden olmasın? Bu ürünler de bizim mücevherimiz, o zaman sergileyelim.” dedik. Bu alanda kullandığımız iç bahçe, bodrumda olduğunuzu unuttururken, metal detaylar şık bir yerde, tavanda kullandığımız aynaysa oldukça ferah bir yerde olduğunuz hissini verdi.

Gelelim vizyonuyla bizlerin de ufkunu açan Seyit Veral Bey’in odasına… Burada bizi en çok zorlamış olan şey, Seyit Bey’in mütevazılığı olsa gerek. İnandığımız ve ikna ettiğimiz şey şuydu: “Sizin kişisel olarak kullandıklarınızı kaliteli, şık ve sade yapalım ama genel tasarım bizim.” Onay aldık. Kendi kullanım alanlarını daha fonksiyonel tasarlarken, odasının genel formunu başarıya endeksleyecek çizgilerle oluşturduk ve modern tasarımımıza ufak detaylar ekleyerek şık bir görüntü elde ettik.

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