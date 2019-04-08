Bahar Doğallığında Bir Cilt

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Abartılı görünümlerden hoşlanmayan ve yoğun kontür uygulamalarının, kalın fondötenlerin yerini doğal bir görünüme bırakmasını dört gözle bekleyenler için bu bahar ilaç gibi gelecek. Makyaj Sanatçısı Hamiyet Akpınar, doğallığın hakim olduğu 2019 İlkbahar – Yaz makyaj trendlerini sizler için kaleme aldı.

Yeni bir sezona geçiş yaparken modanın yön değiştirmesiyle birlikte makyaj uygulamalarında da ses getirecek yeniliklere hep birlikte bir göz atalım. Trendleri yansıtan bir görünüme kavuşmanın ipuçlarını takip edelim.

Moda haftalarında sıklıkla gözümüze çarpan blok göz makyajı, vazgeçilmez ışıltılar, kuyruklu eyeliner, günlük makyajınıza adapte edebileceğiniz pastel farlar eşliğindeki monokrom göz makyajları ve simli cesur rujlar yeni sezonun olmazsa olmazları arasında.

Şeffaf Görünümlü Ciltler

Güzel bir makyaj sağlıklı bir ciltten geçer. Cilt bakımı olmazsa olmaz, ihmal etmemeniz gereken detayların başında yer alıyor. Ten makyajındaki doğallaşma ve bakımlı ciltler, yeni sezonda ön plana çıkıyor. Makyajsız makyaj akımı yerini, pürüzsüz ve doğal ciltlere devrediyor. Bakımlı ve sağlıklı bir cilde kavuşmanıza yardımcı ürünler ve favori güzellik ürünleriniz, makyaj çantanızın vazgeçilmezleri arasına girecek.

Daha az miktarda kontür ve aydınlatma uygulamalarını, cilt tonunuzu eşitleyici etkideki hafif bir fondöten, veya bb, cc krem seçimiyle de destekleyerek taze ve canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Krem allıklar ve aydınlatıcılar da doğal ten görünümü için oldukça destekleyici ürünler.

Gözler Odak Noktası

Sezona hızlı geri dönüş yapan “smokey” göz makyajının, siyahtan başlayarak tarçın ve kızıl tonlara varan çeşitlemeleri çok moda. Nude makyajda ise; nötr kahve tonları eşliğindeki gözler, dumanlı bakışlara teslim oluyor. Özellikle göz kalemi ve farın smokey yani dumanlı dağınık duruşu, önümüzdeki yaz sıkça görmeye başlayacağız.

Metalik dokular, ışıltılar ve simler gece makyajlarında olduğu kadar gündüz makyaj uygulamalarında da dikkat çekecek. Özel gecelerde kullanabileceğiniz kristal taşlar ise favori detaylar arasında yer alıyor.

Eyeliner’da kuyruklu ve çizgisel formun daha dışında orijinal, yenilikçi ve özgün uygulamalar karşımıza çıkıyor. Monokrom göz makyajı mücevher tonlarıyla yaz sezonu canlandırıyor.

Renkli tonlardaki farları kalın bir tabaka halinde göz kapaklarınıza uygulayarak, iddialı bir görünüm elde edebilirsiniz. Pırıltıları göz pınarlarınıza ya da kirpik diplerinize sürerek ve krem far kullanarak hem trendi yakalayıp hem de kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.

Kırmızı ve Pembe Etkisi

Ruj renklerinde çoğunlukla nude kahve tonlarının sevilmesinin yanında bu sezon, parlak ve ıslak görünümlü lipgloss modası geri geliyor.

Klasikler arasında yer alan kırmızı ruj ise 2019 İlkbahar – Yaz sezonunda da etkisini yitirmeyerek adından söz ettirmeye devam ediyor. Parlak tonlar, vazgeçilmez ve modası geçmeyen bir güzellik sunuyor.

Saçlarda olduğu kadar makyajda da enerjik bir görünüme sahip olmanızı sağlayan pembe renk kendini bu sezon daha da göstereceğe benziyor.

Kontür son birkaç sezondur yerini canlı yanaklara bırakıyor. Yoğun allık modasına uyum sağlayarak tercihlerinizi şeftali ve pembe renklerden yana kullanabilirsiniz.

2019’un öne çıkan rengi canlı mercanın insana pozitif enerji veren ve içini ısıtan sıcak bir renk olarak makyajın vazgeçilmez tonlarından biri olduğunu da unutmamak gerek. Bu rengin alt metninde iyimserlik ve mutluluk arayışı yer alıyor. Kahve – bronz göz makyajları ile kombinlediğinizde sıcak ve güçlü bir görünüm elde edebilirsiniz. Buna ek olarak lipglossları çoğunlukla dudak makyajında kullanılmasının yanında yanak ve göz makyajında da sıklıkla göreceğiz.

Genel hatlarıyla doğallığın hakimiyetindeki yeni sezona abartıdan çok uzak uygulamalar eşlik ediyor. Makyajın asıl amacının sizi mutlu hissettirmek olduğunu unutmadan, trendler ışığında doğru uygulamalar yapabilirsiniz.