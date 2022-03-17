Adil Yıldırım: Tinder Avcısı Nasıl Başarılı Oldu?

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Bahara adım atarken, haftalardır aldığım mesajlarda öne çıkan ve aynı zamanda izlenme rekorları kıran “Tinder Avcısı” belgeseline değinmek istiyorum. Kadın – erkek ilişkilerinde kimsenin aklına gelmeyecek konular, işim gereği karşıma çıkar ve gerek seanslarda gerekse “Adil’e Sor” uygulaması üzerinden bana ulaşan konu başlıklarına Youtube kanalımda sıklıkla değinirim. Öte yandan Tinder Avcısı belgeselinde de ortaya konan ve kadınların parasını yemek amacıyla ilişki yaşayan adamlardan yıllardır bahsediyorum. İlk defa dünya genelinde yaşanan bu tip olaylara değinen bir belgesel gösterildi ve doğal olarak çok fazla tepki aldı. Bazı kesimler bu olayların gerçek hayatta bir karşılığı olmadığını ısrarla söylerken bazıları da benzer olaylar yaşadıklarını ifade ettiler. Bu yazımda sizlere belgeseli izlerken aldığım notları maddeler halinde aktarmak istiyorum.

Başroldeki kötü adam Simon, tanıştığı kadınların kişilik analizi konusunda kendini yetiştirmiş. Tinder uygulaması üzerinden çok dikkat çekici bir profil oluşturuyor ve lüks hayatını sergiliyor. Uygulama üzerinden bir süre yazıştıktan sonra aniden görüşmeyi teklif ediyor ve burada sürpriz faktörünü kullanıyor, çünkü kadınlar flört ederken sürprizleri severler. Bunu bilen Simon ilk görüşmeye çok şık ve caka satar halde gidiyor. Kadına yaklaşım tarzı hem ilgili hem de neşeli; kadının rahat hissetmesi için her şeyi yapıyor. İlk görüşme için çok lüks mekanlar seçiyor, çünkü bu şekilde ne kadar zengin olduğunu göstermek sonraki planları için son derece önemli. Kadını analiz etmek için ailesiyle ilişkisini soruyor ve eğer baba sevgisi almamış bir kadınsa ona çok sahiplenici yaklaşıyor.