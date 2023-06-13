Adil Yıldırım: Sosyal Medyada Para Tuzağı

yazan: MAG 9

Son günlerde sık karşılaştığım durum; sosyal medyada, Instagram ve Facebook gibi uygulamalardan yazışmaya başlayıp birkaç gün sonra sanki çok büyük bir aşka yelken açmış gibi duyguya girenler ve sonrasında maalesef bu iletişimin devamında yüklü miktarda para kaptıranlardan oluşuyor.

Sayıları hiç de az değil ve bu olaylar nedeniyle depresyona girenler, yalnızlıktan kaçarken doluya tutulanlar, kaptırdığı paraları geri almaya çalışanlar özellikle Adil’e Sor uygulaması üzerinden gönderdikleri mesajlar ile bana ulaşıyorlar.

Nasıl oluyor, diye soracak olursanız oltalama yöntemini size kısaca anlatıyorum.

Öncelikle; yazışma belirli bir taktik cümle ile başlıyor: “Sizi uzun süredir takipteyim ancak, daha önce yazacak cesareti bulamadım. Sizinle tanışmayı çok isterim.” gibi ve buna benzer çekici cümleler ile cazibe yaratan taraf genelde erkek oluyor ve kadına yaklaşırken kelimelerini adeta önceden çalışılmış kalıplardan seçerek kullanıyor. Daha en baştan amacı belli ve kendine bir zaman süreci belirlemiş. Mesela en fazla iki ay içerisinde yoğun ilgi gösterip “Ben bu kadının parasını yerim,” diyen oltacı elbette mesaj gönderdiği profilleri de rastgele seçmiyor.

Özellikle sosyal medya hesabından yeni boşanmış olduğunu ve boşandıktan sonra çok mutlu olduğunu gösteren paylaşımlar yapan ve daha önemlisi en lüks mekânlardan kareleri hikâyesinde yayımlayan kadınlar, işte bu tip oltacı çapkınların hedefi haline geliyorlar fakat elbette bunun farkında bile değiller, çünkü dünya genelinde bir araştırma yapılsaydı güzel cümlelerin sihrinden etkilenmeyecek bir kadın bulunamazdı. Dolayısıyla kalıp cümleler ile yazışma bir süre devam ediyor. Örneğin; “Bugün tüm gün sizi düşündüm”, “Sanki sizi uzun zamandır tanıdığımı hissediyorum”, “Keşke sizi daha önce tanısaydım” gibi cümleler ilk başta etkilenmiyor gibi görünen kadının zihninde zaman içinde yankılanmaya başlar ve bilirsiniz bize bir şeyler ne kadar sık söyleniyorsa o kadar inanmaya yatkın oluruz.

Gel zaman git zaman yazışmalar ilerliyor ve üç hafta gibi kısa bir sürede yoğun ilgiyle afallayan kadın artık kendini bağlanmış hissediyor, bu arada adrese gönderilen bir buket kırmızı gül de aşk kokusu yaymaya başlıyor. İşte ne oluyorsa bundan sonra oluyor ve adam maddi sıkıntıları olduğunu söyleyerek para istemeye başlıyor, rakamlar genelde başlangıçta ufak ancak zamanla büyüyor ve milyonlara ulaşan vakalar görmek mümkün. Dolayısıyla git gide bu yöntemi kullanarak oltacılık yapan insanların sayısı artıyor.

Bu yöntemin başarılı olmasının sebepleri nelerdir?

Sevgi açlığı, baba travması, yani çocukluk döneminde babanın sevgi göstermemiş olması veya eski ilişkilerden süregelen aldatılma travması gibi nedenlerle oltaya gelen insanların mutlaka travma terapisi alarak bu sevgi açlığı sorununu çözmelerini tavsiye ederim; aksi halde en ufak bir sevgi gösterisi bile gözlerinizi kamaştırabilir.

Sevgiyle kalın, görüşmek üzere!