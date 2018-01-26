365 Günlük Hatıra Defteriniz

yazan: ugurterzi 1

Mumları yakın, bir çizik atın kara kaplıya, gelsin 2018 neşeyle, sağlıkla, bollukla, bereketle… Barışın acılarınızla, yüzleşin korkularınızla, dans edin üzüntülerinizle, bakın göreceksiniz unuttuğunuz o şarkı çalmaya başlayacak ruhunuzun derinliklerinde, ufak bir gülümseme saracak yaralarınızın üstünü, başka türlü küllerden doğum olmaz ki… Hep başınız dik olsun, her ne yaşarsanız yaşayın, dik durun! Kimseyi ilgilendirmez sizin hayalleriniz. Bir de günü kurtarmayın, hayat uzun, dostluklarınız ömürlük olsun…

DUSK & DAWN

Dusk & Dawn Cansen Deval, Demet İbak ve Mediha İbak tarafından kurulan bir marka. Eğitimlerini tasarım üzerine tamamlamış olan üç kardeş, moda sektöründe de çoktan isimlerini duyurmayı başardılar.

SPAZIO

Trendleri takip eden, tarzına sadık kalan, iş hayatında ve günlük hayatta aktif rolleri tercih eden Spazio, kendine ve markasına güvenen kadınların favorisi! Modern çizgide birleşen günlük ve iş kıyafetlerinden oluşan koleksiyonlarının altında genç ve dinamik tasarım ekibinin imzası olan Spazio, koleksiyonundan yapılan şık seçimlerle gardıroplara her zaman hayat katıyor.

H.APP.Y Atelier Petites Pierres

Atelier Petites Pierres imzalı birbirinden renkli aksesuraları keşfedin. Şapkalar, rengarenk şallar ve elbiseler size bekliyor.

URANIA GAZELLI

Tasarladığı çantaları “clutch candy” olarak adlandıran Urania Giourmetaki, pleksi camdan ürettiği ve tamamen el yapımı olan iskambil çantalarıyla sezonun moda haftalarında çoktan baş rolde.

ECE KURT DESIGN

Ece Kurt, 2015 yılında saç aksesuarları üzerine kendi markasını kurdu. Tasarımları sosyal medya üzerinden satışa sunan tasarımcı kısa zamanda ilgi ve beğeni görmüş, ürün çeşitlerini artırmıştır. Her geçen gün değişen moda sektörünü takip edip, özel günlerde kendilerini farklı hissetmek isteyenlere yenilikçi, özgün ve şık detaylar sunmaktadır.

VALMONT

Valmont, tamamen sağlık ve sağlıklı yaşam için adanmış ilk İsviçreli klinik olma özelliğine sahiptir. Zamanla klinik cilt yenileyici tedaviler için iyi bilinen bir merkez haline geldi. Valmont, DNA ve doğal kolajen gibi cilt yenileyici aktif molekülleri kozmetik ürünlerinde kullanmaya başladı. Kozmetik ürünlerinin ameliyattan sonra cilt yenilenmesine yardımcı olduğu görüldü ve böylece büyük bir başarı kazanıldı.

Klinik ve kozmetik şimdi iki ayrı varlık olmasına rağmen, Valmont, İsviçreli tıp geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

POLAR

Vücudunuzu dinlemek bir şeydir, onun ne dediğini anlamaksa bambaşka bir şey. Polar, antrenmanların perde arkasındaki bilinmeyenleri görmeyi sağlıyor. Bir atletin spor performansını artırmaktan halkın daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmesine katkıda bulunmaya, rehabilitasyona ve kilo kontrolüne yardımcı olmaya kadar her şey Polar akıllı saat ile mümkün.

COLE HAAN

Dünyaca ünlü Amerikalı ayakkabı markası Cole Haan, geçtiğimiz yıl Abu Issa Türkiye distribütörlüğünde Türkiye’ye geldi. “Geleceği Hisset” mottosu ile tanınan, ergonomik ve hafif yapısı ile stil sahibi aynı zamanda rahatına düşkün moda severler tarafından uzun süre Türkiye’ye gelmesi beklenen Cole Haan özel patentli taban yapısı ile fark yaratıyor. Grand Revolution teknolojisi ile ayağın doğal yapısına uygun tasarlanan bu taban yapısı, konforun sadece spor ayakkabılara özgü olmadığını şık, topuklu ve klasik ayakkabılarda da aynı performansın yaşanabileceğini kanıtlıyor.