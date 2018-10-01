12 Ayın Mücevheri Ekim Hoş Geldin

yazan: Tuğçe İnal 26

Eylül’ü çok sonbahardan saymıyorum. Ekim ve Kasım benim için takvimin asıl üyeleri. Yaprakların tamamen renk değiştirdiği, doğanın o güzel kış uykusuna usul usul hazırlandığı, sanki dünyanın koca bir es verdiği iki ay. Eh doğum günü ayım diye de biraz kıyak geçmiş olabilirim tabii Ekim’e ama olsun o kadar. Ahengi yakaladığınız ve terazinin kefelerinin hop oturup hop kalkamayacağı sağlık dolu bir ay diliyorum sizlere…

White Designer Store

Uzun süredir takip ettiğim bu mağaza birbirinden özel tasarımları enfes kumaşlar ile bütünleştiriyor. Payeti özelikle harika bir el işçiliği ile tasarlıyor. Bir göz atın derim.

Chefs & Jars

7 farklı kıtanın hikayesiyle harmanlanmış, farklı ülkelerin topraklarında büyümüş yetenekli şeflerin kültürlerinden ilham alınarak hazırlanan ve de gurme kişileri oldukça heyecanlandıran tariflerini ofise, eve, gittiğimiz parka ya da okulumuza taşımak… Günün hangi saatinde olursak olalım, bu özel lezzetlere ulaşmanın mutluluğunu yaşamak… İşte bize Tepe Prime’da bu hazzı sağlayan tatlı mı tatlı bir dükkan burası.

Birbirinden sağlıklı gurme lezzetler için dünyaca ünlü şeflerle buluşan bu genç ekip tutkularını Chefs & Jars kavanozlarına sığdırdı!

JCM London

Osmanlı ve Bizans esintilerinden ilham alan marka güçlü kadının temsil ettiği zarafeti tasarımlarına yansıtmaktan zevk alıyor. Bazı gümüş ve bronz olan metallerde yarı değerli taşlara yer veriyorlar ve eşsiz tasarımlar ortaya çıkıyor.

Irıs Van Herpen

Organik ve inorganik kumaşları tasarımında birleştirip harika Haute Couture parçalar yaratan marka radarıma çoktan girdi bile…



Gift House Yalıkavak

Masal dünyasına hoş geldiniz. Yalıkavak çarşının içinde her biri ince ince zevkle seçilmiş bin bir çeşit dekoratif ürün. Tablolardan, tabureye, biblodan, mumluğa, takılardan, aynalara… Her biri görsel bir şölen tadında.

Peony Cake

Ankara’nın en sevimli butik pastanesi… Tadına doyamadığım pastaları, güllaçları, kurabiyeleri, tatlıları ile başımı döndüren lezzet diyarı. Yenilen yüzü ile artık daha ferah ve daha büyük organizasyonlara imza atacak bu kış, benden söylemesi.

Eclectic Concept Store

Eclectic’in göz kamaştıran dünyasında daha ışıltılı ve daha özelsiniz bunu bilin bu bir, keteni bu kadar harika tasarlayan görmedim bu da iki. Özel günleriniz için siz halen ig sayfasına göz atmadınız mı bu da üç olsun!

ED Atölye

Eda Durukan’ın hayata geçirdiği enfes bir proje ED Atölye. Çeşitli ve zevkli birçok workshop’ın yer alacağı bu mekanda kayıtlar hızla doluyor benden söylemesi. Çikolata yapımına adımı yazdırdım bile ben!

Da Adolfo Restaurant

Positano’dan deniz yoluyla ulaştığınız 1966’dan beri aile işletmesi olan bu restoran ve beach işletmesi deniz ürünleri ile efsane bir hale gelmiş mücevher adeta. Gitmeden en az 1 ay evvel rezervasyon alıyorlar unutmayın!