Panora Alışveriş Günlükleri – Damla Tüfekçi Perçiner
0 yorum
84
Mag Temmuz / Ağustos sayısında cemiyet hayatı’nın sevilen isimlerinden Damla Tüfekçi Perçiner Panora Avm ‘de yaz alışverişinde…
katehudson yeni filmi Marshall için stil değişikliğine gitti. Kısa saçıyla film gösterimi öncesi… instagram.com/p/BZdD…
greencarpetfashionawards ‘da şıklık yarışı... @giseleofficial @ambervalletta @NaomiCampbell… instagram.com/p/BZc7…
Raisa Vanessa 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu tanıtıldı.#mag #onlymag #magheryerde @ Four Seasons… instagram.com/p/BZbc…
Eda Taşpınar’dan yazın son pozu... @yildiz_kaplan#mag #onlymag #magheryerde instagram.com/p/BZbF…
Aslışah Alkoçlar’ın Liv Hospital’da katıldığı etkinlikte çocuklara keyifli anlar… instagram.com/p/BZay…
Mag Temmuz / Ağustos sayısında cemiyet hayatı’nın sevilen isimlerinden Damla Tüfekçi Perçiner Panora Avm ‘de yaz alışverişinde…
2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.