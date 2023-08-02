Nilsu Berfin Aktaş: Enerjik, Eğlenceli, Hareketli

Nilsu Berfin Aktaş ile MAG Temmuz Sayısı için gerçekleştirdiğimiz kapak videomuz sizlerle..
2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.
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İrem Helvacıoğlu ile MAG Haziran Sayısı için gerçekleştirdiğimiz kapak videomuz sizlerle..
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Özge Gürel ile MAG Nisan Sayısı için gerçekleştirdiğimiz kapak videomuz sizlerle..
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