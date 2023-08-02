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Nilsu Berfin Aktaş: Enerjik, Eğlenceli, Hareketli

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Nilsu Berfin Aktaş: Enerjik, Eğlenceli, Hareketli

yazan:
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Nilsu Berfin Aktaş ile MAG Temmuz Sayısı için gerçekleştirdiğimiz kapak videomuz sizlerle..

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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