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MAG 2018 Tanıtım Klibi

yazan:
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2004 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş birçok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG, yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile sektöründeki hayatına devam eden bir yayın grubudur.

MAG Aylık bir dergi olup, her ay içeriğimizde önemli isimler ile kapak moda çekimleri, röportajlar yer almaktadır.

Genel olarak içeriği moda, sağlık, kültür-sanat, cemiyet ve sosyal hayat üzerinedir. Kapak çekimlerimizi genellikle Türkiye’nin önde gelen ailelerinin üyeleriyle gerçekleştirmekteyiz.

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