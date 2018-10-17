İlkem Söylemez Topçuoğlu Evini MAG Takipçileri İçin Açtı
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İlkem Söylemez Topçuoğlu Evinin Kapılarını MAG Takipçileri İçin Açtı…
İlkem Söylemez Topçuoğlu Evinin Kapılarını MAG Takipçileri İçin Açtı…
2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.
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