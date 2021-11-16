Duru güzelliğiyle Meryem Uzerli Sizlerle
Duru güzelliği, enerjisi ve samimiyeti ile izleyen herkesi kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Meryem Uzerli ile gerçekleştiğimiz MAG’a özel kapak videosu sizlerle… Yönetmen: Coşkun Turgut
VFX: Burak Darende
Mekan: Fairmont Quasar İstanbul
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Pelin Karahan Kapak Çekimi (MAG Temmuz) https://l24.im/AkXZeBT
Kapak videolarımızı izlediniz mi? https://tinyurl.com/mrpc7t7p
İzlediğiniz için teşekkür ederiz!
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