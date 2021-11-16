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Duru güzelliğiyle Meryem Uzerli Sizlerle

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Duru güzelliğiyle Meryem Uzerli Sizlerle

yazan:
52
Okuma süresi 1 dakika

Duru güzelliği, enerjisi ve samimiyeti ile izleyen herkesi kendisine hayran bırakan başarılı oyuncu Meryem Uzerli ile gerçekleştiğimiz MAG’a özel kapak videosu sizlerle… Yönetmen: Coşkun Turgut

VFX: Burak Darende

Mekan: Fairmont Quasar İstanbul

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Pelin Karahan Kapak Çekimi (MAG Temmuz) https://l24.im/AkXZeBT

Kapak videolarımızı izlediniz mi? https://tinyurl.com/mrpc7t7p

İzlediğiniz için teşekkür ederiz!

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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