Bahar Şahin Kasım Sayımızın Kapak Konuğu Oldu
Bahar Şahin ile MAG Kasım sayısı için gerçekleştiğimiz kapak videomuz sizlerle…
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Pelin Karahan Kapak Çekimi (MAG Temmuz) https://l24.im/AkXZeBT
Kapak videolarımızı izlediniz mi? https://tinyurl.com/mrpc7t7p
İzlediğiniz için teşekkür ederiz!
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