Dört İkonik Kadın Bir İkonik Koleksiyon

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Constellation koleksiyonu, uzun yıllardır OMEGA’nın saat üretimindeki rakipsiz hassasiyetinin sembolü oldu. Gökteki yıldızlardan ilham alan ismiyle, zamanı ölçme standartlarımızı yeniden tanımlama ilkesiyle hareket etti ve bunu her zaman zarif güzelliği ve klasıyla başardı.

OMEGA, yeni Constellation Manhattan kampanyasında , bir değil tam dört ilham veren kadını markanın kalbine yerleştiriyor.

Cindy Crawford, Nicole Kidman, Alessandra Ambrosio ve Liu Shishi, Constellation koleksiyonunun zarif ve cezbedici özelliklerini temsil ediyor. Her bir saat modeli gibi, bu dört elçi de kendine has benzersiz özellikleri ve yetenekleri ile dikkat çekiyor.

Constellation bu yıl tasarım ve teknolojide bir adım ileri gidiyor. Kadınlar için seçkin çeşitliliğin yanı sıra bu saat ailesinin ün kazandığı mükemmel hassasiyet de sunan 101 yeni model tanıtıyor. 29 milimetrelik modellerde, mekanik üstünlük OMEGA Master Co-Axial mekanizma ile sağlanıyor ve her Master Chronometer sertifikalı saatin fabrikadan çıkmadan önce tabi tutulduğu 8 katı testle garantileniyor.

Bu yepyeni seride öne çıkansa, cesur zanaatkarlık. Rafine edilmiş yeni yaklaşım, ikonik tasarımın hemen her kısmına dokunurken 36 yıldan uzun süredir sağlam bir favori olan o “Manhattan” görünümünü de koruyor.

Bu yıl tanıtılan, kadınlar için 101 yeni Constellation modeliyle keşfedilecek birçok ayrıntı var. İkonik Constellation tasarımı korunsa da koleksiyon baştan aşağı bir değişim geçirdi. Her köşede hafif değişiklikler bulabilmek mümkün.

EĞİMLİ KENARLAR

Mat cilalı yeni Constellation, kasa ve kayış boyunca parlak şevli kenarlarla süslendi. Bu rafine kenarlar sayesinde modeller daha ince ve feminen görünürken yeni bir zarafet ve incelik hissi veriyor. Ayrıca saat endüstrisinde benzersiz olan aksesuar saat tasarımının güçlenmesine yardımcı oluyor.

BEZELLER

Her saat için kadranın daha rahat görülebilmesini sağlayan daha ince yeni çerçeveler tasarlandı. Daha zarif tasarıma sahip olmalarının yanı sıra, çerçeveler daha ince Roma rakamlarına sahip ve rakamların tamamı artık yukarı bakıyor.

PENÇELER

Constellation’ın ünlü pençeleri, yeni çerçevelerle orantılı olarak daha ince bir görünüme kavuştu ve daha iyi entegrasyon sağladı. Ayrıca cilalı kenarlarla birlikte, kasa gövdesi ve çerçeveyle daha zarif bir şekilde bir araya getirildi.

TEPE

Tepedeki seçkin ayrıntı, OMEGA’nın Constellation tasarımını değiştirmek için ne kadar ileri gittiğini gösteriyor. Dikkatli baktığınızda, tepenin dişlerinde, kasanın ikonik yarım ay fasetlerine uyan feminen bir yarım ay şekli göreceksiniz.

İBRELER VE İNDEKSLER

OMEGA, kadran üzerinde değişiklikleri daha hafif tuttu. İbrelerde geometrik bir yaprak şeklinde zarif bir düzenleme yapıldı. Özellikle kadınlar için olan modellerde, yeni indeksler Manhattan ufuk hattından, özellikle de Özgürlük Kulesi’nin üçgen cephelerinden ilham alındı.

KAYIŞ

Koleksiyonda kolay tanınabilen iki farklı kayış stili bulunuyor. Quartz modeller, 2009 modeline benzer bir kayış içerirken 29 milimetrelik Master Chronometer modellerde daha lüks bir kayış yer alıyor. Yeni kayış, orijinal Constellation “Manhattan” koleksiyonundan ilham alıyor ve parlatılmış orta bağlantı parçaları içeriyor.

KAYIŞ KLİPSİ

OMEGA yazısının ve logosunun yer aldığı yeni kubbe formlu kapağıyla kayış klipslerinde parlak yarım aylar ve kullanıcının gerektiğinde ekstra 2 milimetre konfora sahip olmasını sağlayan konfor ayarı bulunuyor.

KASA ARKASI

29 milimetrelik modellerde zarif tasarım, mekanizmanın kendiliğinden kurulan sisteminin kalınlığını alan kubbe safir cam kullanımıyla sağlanıyor. 25 ve 28 milimetrelik modellerde, ünlü gözlemevi madalyonu yer alıyor.