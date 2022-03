Okuma süresi 4 dakika

Hamiyet Akpınar

Cildinizin Hangi Konsantreye İhtiyacı Var?

Özellikle cilt bakımı için son dönemlerde sıklıkla tercih edilen ve önerilen çeşitli konsantre serumların içeriğini, önemini ve etkilerini MAG Okurları için ele aldım…

Konsantre Serumlar Ne İşe Yarar?

Konsantreler, günlük güzellik rutininizin olumlu etkilerini artırarak cilde özel faydalar sağlar. Cildin özel desteğe ihtiyacı olduğunda gereken güzelliği ve gerçek yoğun bakımı sağlamaya yardımcı olurlar. Yüksek konsantrasyonda biyolojik olarak kullanılabilir aktif bileşenlerin cilde daha iyi salınmasına izin veren sıvı bir dokuya sahiptirler.

Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Günlük cilt bakım rutininize ilave olarak konsantre serumlar önerilir. Cildin nemlendirme, canlanma ve yenilenmeye ihtiyaç duyduğu bakım döngülerinde kullanılabilir.

Nasıl Kullanılır?

Konsantreler, günlük rutin bakımlarınızı artırmaya çalıştıkları için, normal krem bakımınızdan önce uygulanır. Alternatif kullanım şekli, konsantreyi kremle karıştırarak cilde uygulamaktır. Konsantreyi günlük bakım kremiyle birleştirmek, cildin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir ürüne sahip olunmasını sağlar.

Cildinizin Hangi Konsantreye İhtiyacı Var?

Cildiniz cansız veya yorgun görünüyorsa, cildinizin C vitamini bazlı bir güçlendiriciye ihtiyacı olabilir. Cildimizi ultraviyole ışınlarının, duman ve çevresel kirleticiler gibi toksik maddelerin zararlı etkilerine karşı korumalıyız. C vitamininin topikal olarak kullanımı cildimizi aydınlatmaya yardımcı olur. Bir C vitamini türevi olan Ascorbyl Tetraisopalmitate kararlı yapısı ve yüksek emilimi ile cilde hızlıca penetre olur.

Cildiniz ince çizgiler, kırışıklıklar, koyu noktalar ve renk değişimleri gösteriyorsa topikal olarak retinol ve peptit içerikli konsantre ürünlerden destek alabilirsiniz.

Cildiniz kuruluk ve hidrasyon kaybı belirtileri gösteriyorsa topikal olarak uygulanan hyaluronik asit içerikli konsantre ürünlerden destek alabilirsiniz. Cilt uygun şekilde nemlendirildiğinde güçlü kalır ve dış saldırganların neden olduğu etkilere karşı korunaklı olur.

Benim de rehberlik ettiğim, danışmanlığını ve testlerini yaptığım, yenilikçi formülasyonlarına hayran kaldığım, cilt için en önemli içeriklerle farklı ihtiyaçlara göre hazırlanan üç şahane serumu size gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum.

Cildinize hak ettiği değeri vermek için yeni bir başlangıç olarak Day2Day Beauty Serum ailesini keşfedin.

Day2Day Beauty Stabilised Vitamin C %10 Serum: Yorgun, donuk ve lekeli ciltlerde etkili antioksidan bir konsantredir. İçerisinde Ascorbyl Tetraisopalmitate kullanılmıştır. Yapılan klinik çalışma sonucunda Day2Day Beauty Stabilised Vitamin C %10; cilt tonunu eşitler, cildi aydınlatır, nemlendirir, pürüzsüzleştirir, cilde ışıltı katar, cildin görünümünü iyileştirir, renk bozulmasını azaltır; iyi emilir, iyi yayılır, kullanımı kolay ve keyiflidir. Cilt lekelerinin görünümünü %15’e kadar azaltır. (Cilt parametreleri bağımsız laboratuvarda In use test ve enstrümantal ölçüm ile gönüllüler üzerinde test edilmiştir.) Parfüm, paraben, alkol içermemektedir. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Day2Day Beauty Hyaluronic Acid+Postbiotic Serum: Cildi nemlendiren, cildin savunmasını artıran ve güçlendiren konsantre bakım ürünüdür. İçeriğinde bulunan beş farklı formdaki hyaluronik asit ile epidermisin tüm katmanlarına nemlilik sağlamaya yardımcı olur. Cildi yirmi dört saate kadar nemlendirir. Yirmi dört saate kadar yeterli düzeyde cilt nemini korur. Cilt nemini yirmi dört saatte %32’ye kadar arttırır. (Cilt nemi bağımsız laboratuvarda Corneometer cihazı ile ölçülerek test edilmiştir.)

En önemli özelliklerinden biri de içeriğindeki mavi ışık karşıtı özel bileşeni ile günlük maruz kalınan mavi ışığın (spot, telefon, bilgisayar vb.) zararlı etkilerine karşı cildi korumayı desteklemesidir. Parfüm, paraben, alkol içermemektedir. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

Day2Day Beauty Collagen+Retinol Serum: Yeni nesil retinoid, kolajen amino asitleri ve cildi yeniden yapılandırmaya yardımcı peptitler ile formüle edilmiştir. Day2Day Beauty Collagen+Retinol Serum’un, kırışıklığı azaltmaya yardımcı olduğu ve elastikiyeti arttırdığı klinik olarak test edilmiştir. Bir aylık kullanımda %14.05’e kadar elastikiyette artış ve %8,16’ya kadar kırışıklıklarda azalma görülür. (Cilt parametreleri Derma Lab Combo v ASW 300 ölçüm cihazlarıyla bağımsız laboratuvarda gönüllüler üzerinde test edilmiştir.) Parfüm, alkol, paraben içermemektedir. Dermatolojik olarak test edilmiştir.