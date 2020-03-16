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Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası Sona Erdi

İrem Özaltın, Sebahat Özaltın, Beyhan Benardete, Elif Özdemir
Beyhan Benardete
Catriona Matthew
Elif Özdemir
Golf, Ödül Töreni, Spor

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası Sona Erdi

yazan:
29
Okuma süresi 1 dakika

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın’ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenen “Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası” Gloria Hotels&Resorts’ta düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Turnuvada dereceye giren kadın golfçülere kupalarını Sebahat Özaltın takdim etti.

Organizasyon, Türkiye’nin tek “45 Delikli Golf Tesisi” ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilen Gloria Golf Kulübü sahalarında kadın golfçüleri ikinci kez bir araya getirdi. Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya ve İsveç’ten katılan 100 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın birincisi Beyhan Benardete, kupasını Sebahat Özaltın’ın elinden aldı.

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