Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası Sona Erdi
Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın’ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenen “Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası” Gloria Hotels&Resorts’ta düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Turnuvada dereceye giren kadın golfçülere kupalarını Sebahat Özaltın takdim etti.
Organizasyon, Türkiye’nin tek “45 Delikli Golf Tesisi” ünvanına sahip, uluslararası standartlarda dizayn edilen Gloria Golf Kulübü sahalarında kadın golfçüleri ikinci kez bir araya getirdi. Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya ve İsveç’ten katılan 100 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın birincisi Beyhan Benardete, kupasını Sebahat Özaltın’ın elinden aldı.
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