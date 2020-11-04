Demirören’i Anma Turnuvası
Türkiye’de golfün gelişmesinde büyük emeği olan merhum Erdoğan Demirören adına üçüncüsü düzenlenen “Erdoğan Demirören Golf Cup 2020” anma turnuvası ile golfçüler bu anlamlı organizasyonda buluştu.
Her sene gelenekselleştirilerek daha ileriye taşınması hedeflenen bu anlamlı turnuvayı daha özel kılmak ve Erdoğan Demirören’i anmak için “Erdoğan Demirören Anma Yemeği ve Ödül Töreni” organize edildi. Ayrıca anma yemeğinde, turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi.
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