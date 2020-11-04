En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik video gala odul-toreni decotrend konser kapak-konusu balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Demirören’i Anma Turnuvası

Mevlüt Çavuşoğlu - Meltem Oktay -Yıldırım Demirören - Mehtap Özdoğan
İrem Üzmez - Revna Demirören
Nursel Çökelek - Meltem Oktay
Serra Toker
Yelda Demirören Kalyoncu - Ela Kalyoncu - Haluk Kalyoncu
Beyhan Benardete - Pervin Ersoy
Ayhan Elmas - Sude Bay - Fulya Filiz
Davet, Golf, Spor

Demirören’i Anma Turnuvası

yazan:
29
Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’de golfün gelişmesinde büyük emeği olan merhum Erdoğan Demirören adına üçüncüsü düzenlenen “Erdoğan Demirören Golf Cup 2020” anma turnuvası ile golfçüler bu anlamlı organizasyonda buluştu.

 

 

Her sene gelenekselleştirilerek daha ileriye taşınması hedeflenen bu anlamlı turnuvayı daha özel kılmak ve Erdoğan Demirören’i anmak için “Erdoğan Demirören Anma Yemeği ve Ödül Töreni” organize edildi. Ayrıca anma yemeğinde, turnuvada dereceye giren tüm oyunculara ödülleri takdim edildi.

0
Etiketler:
,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kurt Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bozkurt anısına Ankara Golf Kulübü’nde bir turnuva düzenlendi. Demirören

Genel

Dünyanın önde gelen golf oyuncularının mücadele ettiği Turkish Airlines Open 2014 turnuvasının açılış partisi, görsel şovlarla adeta

Davet, Ödül Töreni

Aveda sponsorluğunda ve Erdem Kıramer’in ev sahipliğinde Kemer Golf & Country Club’da düzenlenen golf turnuvasına çok sayıda

%d blogcu bunu beğendi: