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Makine Hatıraları: Uzay

Sergi

Makine Hatıraları: Uzay

yazan:
60
Okuma süresi 1 dakika

Medya Sanatçısı Refik Anadol’un son dönem çalışmalarının yer aldığı yeni kişisel sergisi “Makine Hatıraları: Uzay” sanatseverlerle buluştu.

Çalışmalarını NASA’da sürdüren dünyaca ünlü Medya Sanatçısı Refik Anadol’un hayal gücünü zorlayan “Makine Hatırları: Uzay” isimli yeni sergisi Pilevneli Gallery’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Kültür A.Ş.’nin desteği ile Pilevneli Gallery’de düzenlenen yeni medya görsellerinin sunulduğu sergi, “Hatıralar” ve “Düşler” başlıklı iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Refik Anadol’un yapay zeka yardımı ile görsel verileri topladığı bir dizi dinamik veri tablosu yer alırken ikinci bölüm ise üç boyutlu veri heykelleri ve mekânla bütünleşik bir yapay zekâ enstalasyonundan oluşuyor.

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Yazar Hakkında /

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