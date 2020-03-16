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Art Ankara’dan Renkli Açılış

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Davet, Sergi

Art Ankara’dan Renkli Açılış

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı 125 sanat galerisinin katılımıyla açıldı.

ATO Congresium’da düzenlenen fuarda 14 ülkeden 125 galeri, müze, üniversite topluluğu ve proje yer aldı. Binin üzerinde sanatçıyı ağırlayan fuarda, 4 binden fazla sanat eseri sergilendi. Ankara Congresium’da düzenlenen açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, farklı ülkelerden birçok sanatçıyı ve çeşitli sanat ekollerini buluşturan fuardan çok etkilendiğini belirtti. Fuarın gelenekselleşen “Onur Ödülleri” de törende sahiplerini buldu”Sanata Katkı Onur Ödülü’ne Tepebaşı Belediyesi, “Sanatçı Onur Ödülü”ne heykeltraş Metin Yurdanur, “Kurum Onur Ödülü”ne ise Baksı Müzesi layık görüldü.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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