Art Ankara’dan Renkli Açılış
ArtAnkara 6. Çağdaş Sanat Fuarı, yerli ve yabancı 125 sanat galerisinin katılımıyla açıldı.
ATO Congresium’da düzenlenen fuarda 14 ülkeden 125 galeri, müze, üniversite topluluğu ve proje yer aldı. Binin üzerinde sanatçıyı ağırlayan fuarda, 4 binden fazla sanat eseri sergilendi. Ankara Congresium’da düzenlenen açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, farklı ülkelerden birçok sanatçıyı ve çeşitli sanat ekollerini buluşturan fuardan çok etkilendiğini belirtti. Fuarın gelenekselleşen “Onur Ödülleri” de törende sahiplerini buldu”Sanata Katkı Onur Ödülü’ne Tepebaşı Belediyesi, “Sanatçı Onur Ödülü”ne heykeltraş Metin Yurdanur, “Kurum Onur Ödülü”ne ise Baksı Müzesi layık görüldü.
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