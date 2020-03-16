Ahmet Oran’ın Sergisine Büyük İlgi
Dünyaca ünlü Türk ressam Ahmet Oran, 21 eserden oluşan ikinci solo sergisiyle Kuzu Effect AVM’de bulunan Mamm Sanat Galerisi’nde Ankaralılar ile buluştu.
Rastlantısal olmayan bir üretim sürecinde eserin ortaya çıkış aşamasının tüm süreçlerini belli bir program dahilinde tamamlayan sanatçı, farklı renk yoğunluklarında, karışım ve yapılarda ortaya koyduğu eserlerini sergiledi. Serginin açılış davetine iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda seçkin konuk katıldı.
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