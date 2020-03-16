En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik video gala kapak-konusu odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Ahmet Oran’ın Sergisine Büyük İlgi

Ahmet Oran
Ali-Sezer Ak
Nejat Birecik
Bilgehan Doğandündar
Havva-Seçkin Arar
Özge Kuzu
Zihni Tümer
Ece Uzun
Elif Sağdıç
Eylül Genç
Filiz Bıldır
Nursen Şener
Sümeyra Kahveci
Davet, Sergi

Ahmet Oran’ın Sergisine Büyük İlgi

yazan:
23
Okuma süresi 1 dakika

Dünyaca ünlü Türk ressam Ahmet Oran, 21 eserden oluşan ikinci solo sergisiyle Kuzu Effect AVM’de bulunan Mamm Sanat Galerisi’nde Ankaralılar ile buluştu.   

Rastlantısal olmayan bir üretim sürecinde eserin ortaya çıkış aşamasının tüm süreçlerini belli bir program dahilinde tamamlayan sanatçı, farklı renk yoğunluklarında, karışım ve yapılarda ortaya koyduğu eserlerini sergiledi. Serginin açılış davetine iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda seçkin konuk katıldı.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet, Tanıtım

Institut Esthederm’in “Intensive Moleküler Bakım Serisi”, cemiyet ve sanat hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı keyifli bir lansmanla

Davet

Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin aile koleksiyonuna ait eserlerden oluşan “Yalnızlığın Mis Kokmalı” sergisinin açılış

Davet, Sanat

Akbank ana sponsorluğunda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde 14. kez kapılarını açan

%d blogcu bunu beğendi: