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Maskeye İşlenen Sanat

Sanat

Maskeye İşlenen Sanat

yazan:
16
Okuma süresi 1 dakika

Inoliva İlaç, Sanat Seninle Derneği ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği “Sanatsal Maskeler” projesinde, yirmi parçadan oluşan maske koleksiyonunu sergiledi.

Pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan genç sanatçılar için kolları sıvayan Inoliva İlaç ve Sanat Seninle Derneği, firmanın piyasaya yeni çıkarttığı iyonize formüllü çinko asetat pastilleri için özel bir maske serisi üretti. Projede yer alan genç sanatçıların çalışmaları her bir maskede birer sanat eserine dönüştü. Demirören Medya Güzellik Editörü Yağmur Kalyoncu moderatörlüğünde düzenlenen davete iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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