Maskeye İşlenen Sanat
Inoliva İlaç, Sanat Seninle Derneği ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği “Sanatsal Maskeler” projesinde, yirmi parçadan oluşan maske koleksiyonunu sergiledi.
Pandemi döneminde zor zamanlar yaşayan genç sanatçılar için kolları sıvayan Inoliva İlaç ve Sanat Seninle Derneği, firmanın piyasaya yeni çıkarttığı iyonize formüllü çinko asetat pastilleri için özel bir maske serisi üretti. Projede yer alan genç sanatçıların çalışmaları her bir maskede birer sanat eserine dönüştü. Demirören Medya Güzellik Editörü Yağmur Kalyoncu moderatörlüğünde düzenlenen davete iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
Bir Yorum Ekleyin