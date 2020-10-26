Madenin İhtişamı
Bakır ve tombak sanatının son temsilcisi olarak bilinen Kaya Kalaycı’nın eserlerinden oluşan “Madenin İhtişamı” sergisi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde Nevmekan Sahil’ de gerçekleşti.
Unutulmaya yüz tutan sanatları yeniden gün yüzüne çıkararak Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, bakır ve tombak ustası Kaya Kalaycı’nın eserlerinden oluşan ”Madenin İhtişamı” sergisi ile Osmanlı motiflerini madenle buluşturdu. Sergiye iş, sanat ve cemiyet hayatından pek çok isim katıldı.
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